Veilig een reis boeken

ANVR

Als je een reis gaat boeken, is het verstandig om na te gaan of de reisorganisatie evenwichtige reisvoorwaarden hanteert. Dat is in elk geval zo bij de organisaties die zijn aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Het overgrote deel van de verzorgde reizen, die in Nederland worden geboekt, valt onder de ANVR-voorwaarden. Wanneer een ANVR-reisbureau een reis verkoopt van een niet-ANVR-organisatie, wordt het reisbureau gezien als reisorganisator. In dit geval zijn de ANVR-voorwaarden van toepassing op je reis.

De bij de ANVR aangesloten reisorganisaties hanteren reis- en boekingsvoorwaarden die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond. Op de website van de ANVR kun je nalezen wat de rechten en plichten van alle partijen zijn en checken of de reisorganisatie waar je wilt boeken is aangesloten.

Let op: Dat een website het ANVR-logo voert, betekent niet automatisch dat die site betrouwbaar is: online reisbureaus maken namelijk regelmatig misbruik van het ANVR- en SGR-logo. Check dus altijd bij de ANVR of de organisatie daadwerkelijk aangesloten is.

SGR en Calamiteitenfonds

Net zo belangrijk als eerlijke boekingsvoorwaarden zijn een financiële garantie via de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en dekking bij calamiteiten via het Calamiteitenfonds. De SGR is een fonds waaruit consumenten schadeloos gesteld worden als een reisorganisatie of reisbureau failliet gaat. Het Calamiteitenfonds helpt reizigers bij problemen die het gevolg zijn van een natuurramp (zoals een orkaan of aardbeving), burgeroorlog of terroristische aanslag. Voor €2,50 per boeking (maximaal 9 personen op 1 boeking) heb je in zo'n geval recht op terugbetaling van de reissom en/of op vergoeding van extra kosten die noodzakelijk zijn gemaakt, zoals de kosten van repatriëring. Een ANVR-organisatie is automatisch ook aangesloten bij de SGR en het Calamiteitenfonds - nog een reden om altijd te checken of een boekingssite bij de ANVR is aangesloten.

Let op: Het fonds dekt niet ieder onheil: epidemieën, zoals recentelijk Zika of een aantal jaar geleden SARS, vallen er niet onder.



Geschillencommissie Reizen

Alle ANVR-leden zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Reizen, een laagdrempelige, onafhankelijke vorm van geschillenbeslechting. Heb je klachten die tijdens je reis niet zijn opgelost, dan moet je binnen 1 maand na terugkomst schriftelijk bezwaar indienen bij je reisorganisatie. Wordt de klacht dan nog steeds niet opgelost, dan kun je die aan de Geschillencommissie voorleggen (binnen 12 maanden nadat je de klacht hebt ingediend bij de organisatie).

Let op: Dit geldt alleen wanneer je geboekt hebt bij een ANVR-organisatie of een organisatie die zich niet daarbij heeft aangesloten, maar wel is geregistreerd bij de commissie.



