Nu boeken, nu vertrekken

Nu boeken: Milos

Volgens de eilanders is september de beste bezoektijd voor Milos. En daar kunnen we inkomen! Verreweg de meeste toeristen zijn dan van dit Griekse eiland vertrokken, de zon brandt niet meer zo hard en de temperatuur van het zeewater is nog heerlijk. Het kost dan ook weinig moeite een privéstrandje te vinden en een wandeling is prima te doen.

Op het eiland, waar het beeld van de Venus gevonden werd, gaat het er buiten het hoogseizoen rustig aan toe. Kenmerkend is de kleurenrijkdom van het gesteente, die Milos dankt aan het vulkanische verleden. Dat zie je het best op het strand van Firiplaka of op een boottocht langs de zuidwestkust waar het gesteente een lappendeken is met grotten en grillige zuilen. Kleftiko is er het hoogtepunt. Het gesteente is ook rijk aan mineralen en andere delfstoffen, die op veel plekken afgegraven worden.

Weinig eilanden hebben zóveel stranden. Zelfs als je een maand zou blijven, hoef je geen 2 keer naar hetzelfde strand. Onze favorieten zijn Sarakiniko met zijn spierwitte rotsen en Psarovalado tussen de rotsen, bij het gelijknamige restaurant. Na een paar uurtjes strand is het goed toeven in een taverna bij Klima of het even petieterige Mandrakia.

Leuke plaatsen voor een uitstapje zijn het keienstrand van Plathiena voor de zonsondergang en Emporio. Voor die laatste moet je wel een erg hobbelige weg trotseren maar het terrasje is magnifiek, als het waait rollen de golven over je voeten. Het compacte Plaka is het meest bezienswaardige plaatsje op Milos. Pollonia aan de noordkant is de beste verblijfplaats.

(Prijs)peiling

Optie 1

Vlucht: Amsterdam - Santorini met Transavia op maandag of woensdag, €364 (retour)

Fast ferry: Santorini - Milos, vaartijd 2 tot 2,5 uur, €105,80 (retour)

Gewone ferry: vaartijd 5 uur, €82,90 (retour)

Optie 2:

Vlucht: Amsterdam - Athene met Pegasus Airlines, €233 (retour)

Bus: Airport Athene - haven Piraeus €3,20 (enkel)

Gewone boot: Piraeus - Milos, vaartijd 7 tot 7,5 uur, €76 à €80 (retour)

Seajet: vaartijd 3 uur, €115 (retour)

Autohuur 5 dagen exclusief verzekering €125; inclusief alle noodzakelijke verzekeringen €222.

*Alle bovenstaande prijzen zijn voor de week van 16-23 september, peildatum 26 juli.

Gemiddelde maximumtemperatuur september: 25°C

Gemiddelde minimumtemperatuur september: 20°C

Gemiddelde zeewatertemperatuur september: 24°C





Nu boeken: Edinburgh

Edinburgh staat bol van de geschiedenis en biedt alles wat typisch Schots is: van kilts tot haggis en malt whisky. In augustus is het vooral een festivalstad met maar liefst twee festivals tegelijkertijd.

Het Edinburgh International festival (EIF) speelt zich van 5 tot en met 29 augustus af in de fraaie theaters met opera-, concert-, theater- en dansvoorstellingen, onder andere rond Mozart en Shakespeare. Tegelijkertijd vindt het Edinburgh Fringe Festival plaats, grotendeels op straat, in parken, pubs en kerken en veel voorstellingen zijn gratis. De diversiteit van de 'Fringe' is enorm. Het is laagdrempelig en 'een beetje gek' zoals een regelmatige bezoeker zegt. Er is ook dans, theater, opera en musical maar dan anders... Daarnaast vind je er veel cabaret & variété, exposities, circus, komedie, lezingen en kindershows. Je kunt natuurlijk vooraf je favoriete voorstellingen uitzoeken. Maar rondlopen, zien wat je tegenkomt en daarvan met een biertje in de hand genieten, is ook leuk.

(Prijs)peiling

Maatschappij Prijs (retour) Easyjet (vanaf Schiphol) €166* KLM (vanaf Schiphol) €168* Ryanair (vanaf Weeze) €104*

* Prijs retourvlucht van 25 t/m 30 augustus, met een koffer als ruimbagage. Peildatum 26 juli 2016. Prijzen kunnen afwijken.

Bus luchthaven-stadscentrum: €1,60 (enkel) of €4,80 (dagticket)

Taxi luchthaven-stadscentrum: €22 à €27 (enkel)

Gemiddelde maximumtemperatuur: 18°C

Gemiddelde minimumtemperatuur: 10°C

Ook interessant: