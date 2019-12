Nu boeken, nu vertrekken

Nu boeken: Normandië

Dichtbij de kust met zijn kliffen en zandstranden ligt Coutances. Dit kleine stadje is van 30 april tot 7 mei het middelpunt van Jazzfestival 'Onder de appelbomen'. Veel van de concerten zijn buiten, wat het festival in combinatie met het mooie weer tot een waar feest maakt.

De muzikanten komen uit alle windhoeken, waaronder grote namen uit de VS en Frankrijk. Er is dan ook een welgevuld programma waar - behalve diverse soorten jazz - ook blues en zydeco te horen zijn. Het festival is goed te combineren met een bezoek aan de elegante en mondaine badplaats Granville, maar rustig wandelen over de kliffen en de lange zandstranden kan ook. In de beide gevallen sluit je de dag af met een heerlijk Normandisch zeebanket.

Een extra voordeel van vertrekken in april, is dat de appelbomen dan in bloei staan. Immers, Normandië is de streek van de Calvados - door liefhebbers even hoog aangeslagen als cognac.

En wat te denken van de invasiestranden waar de beslissende slag van de Tweede wereldoorlog plaatsvond? Voorbeelden hiervan zijn Utah Beach en het nu idyllische plaatsje Arromanches-les-Bains waar zwaar gevochten werd, beide met een museum over de landing.

(Prijs)peiling

Afstand Utrecht-Coutances: 746 km.

Rijtijd: 7:45 uur via Brussel, Amiens en Caen.

Kosten: €95*.

Minimum temperatuur: eind april/begin mei 8°C.

Maximum temperatuur: 14°C. Zonnig.

*Benzine (Euro95) met verbruik van 1:12, gebaseerd op Gemiddelde Landelijke Adviesprijs.

Nu vertrekken: Lissabon

Voor een bezoek aan Lissabon is juni de feestmaand bij uitstek. Het hoogtepunt is het stadsfeest van Sint-Antonius op 12 juni. Maar ook op andere dagen is het volop feest in de versierde straten van de oude wijken, met name 's avonds.

Vroeger was er alleen het feest voor de heilige Antonius, maar in de loop van de tijd werd ook dat van Sao Joao en Sao Pedro erbij genomen. Geleidelijk aan was het heel de maand juni feest. Op elke straathoek vind je een barbecue met gegrilde sardientjes en uiteraard wijn- en bierstalletjes. Het wordt dan ook wel het Sardientjesfeest genoemd. In Lissabon staat het nu op de kalender als 'Festas da Lisboa'. 's Avonds bruist het in de met gekleurde slingers en ballonnen versierde straten van Graça, Alfama en Barrio Alto met volksmuziek en dans. En er zijn volop jazz- en fadovoorstellingen, tot in de trams toe!

(Prijs)peiling

Maatschappij Prijs TAP €208 Transavia €234 EasyJet €238 Vueling €240 KLM €268

Prijs retourvlucht van 10 t/m 17 juni 2016.

Onderzocht op 20 maart 2016. Prijzen kunnen afwijken.

Vluchten: €208 (TAP) - €268 (KLM).

Taxi: luchthaven - stad €17-25.

Dagkaart openbaar vervoer: €6.

Minimum temperatuur: in juni 25°C.

Aantal uren zon per dag: 10 met 5 verwachte regendagen.

