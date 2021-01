Openbaar vervoer minder in trek

Nieuws|Na de pandemie pakken we liever de eigen auto of de fiets in plaats van het openbaar vervoer. Ook blijven we dichter bij huis. Dat blijkt uit een onderzoek van BEUC, de samenwerkende Europese consumentenorganisaties.

Minder gebruik van openbaar vervoer

Meer dan 11.000 mensen uit 11 Europese landen gaven aan dat ze het openbaar vervoer minder gebruiken. Sinds het begin van de pandemie daalde het percentage mensen dat reist met het ov met 10%. Vooral op busstations voelen mensen zich minder goed beschermd tegen het virus. Ook op treinstations en op vliegvelden denken mensen dat ze een grotere kans hebt besmet te worden.

Vaker de fiets of auto

Als de pandemie eenmaal voorbij is, verwachten veel mensen dat ze vaker de fiets of de auto pakken. Buitenlandse reizen staan ook niet meer zo hoog op het verlanglijstje.

Monique Goyens, is de directeur-generaal van BEUC. Zij ziet ook de gevolgen van het thuiswerken en de anderhalvemetersamenleving: ‘Omdat men nu niet meer fysiek naar het werk moet, maar thuis werkt, is het niet verwonderlijk dat men minder gebruik maakt van het openbaar vervoer. Want daar moet je een mondkapje op omdat de 1,5 meter afstand tot een ander niet is te waarborgen. De klimaatcrisis heeft niet aan impact ingeboet door deze pandemie, daarom moeten we meer voor de fiets kiezen en spaarzamer gebruik maken van auto’s. We moeten juist de vrees wegnemen om van het openbaar vervoer gebruik te maken.’