Tevredenheid over luchtvaartmaatschappijen

Else Meijer Expert Woning & HuishoudenBijgewerkt op:1 februari 2019
Alle luchtvaatmaatschappijen krijgen van hun klanten een voldoende. Maar de één scoort een stuk beter dan de ander. De beste maatschappij krijgt een 9,2, de slechtste een 6,5. 'Traditionele' maatschappijen worden beter gewaardeerd dan budgetmaatschappijen.
Ondanks de voldoendes zijn er zeker ook punten van kritiek. Bij de grootste moet je bijbetalen en een ander punt is het gebrek aan comfort/ruimte van de stoelen.
Behalve bij budgetmaatschappijn moet er ook bij 'traditionele' maatschappijen steeds vaker worden bijbetaald. Om zelf een plaats te kunnen kiezen, voor ruimbagage of voor meer beenruimte. Bij de budgetmaatschappijen betaalde maar liefst 80% van de klanten meer dan de standaard ticketprijs.
De volgende luchtvaartmaatschappijen komen terug in ons onderzoek:
Over het algemeen zijn reizigers tevreden. Maar er zijn wel degelijk punten van kritiek. Zo is nog niet de helft van de passagiers tevreden over het comfort van de stoelen. Ze zijn te hard of te krap. Over het eten en drinken aan boord is maar een krappe meerderheid (54%) te spreken.
Zoals te verwachten zijn er tussen de maatschappijen onderling grote verschillen. Het goede voorbeeld geven Emirates (9,2) en Cathay Pacific (8,7). De rijen worden gesloten door prijsvechters Vueling (6,6) en Ryanair (6,5).
|Maatschappij
|Rapportcijfer
|Prijs-kwaliteit
|Comfort stoel
|Kwaliteit eten/drinken
|(zeer) tevreden
|(zeer) tevreden
|(zeer) tevreden
|Emirates
|9,2
|78%
|88%
|87%
|Cathay Pacific
|8,7
|87%
|70%
|72%
|KLM
|8,1
|65%
|55%
|66%
|Lufthansa
|8,1
|81%
|73%
|71%
|Delta Airlines
|7,5
|71%
|61%
|63%
|Wizz Air
|7,4
|85%
|45%
|- *
|Transavia
|7,3
|66%
|36%
|40%
|British Airways
|7,1
|72%
|60%
|- *
|Easyjet
|7,0
|78%
|41%
|37%
|Corendon
|6,9
|63%
|36%
|43%
|TUI fly
|6,8
|60%
|54%
|43%
|Vueling Airlines
|6,6
|66%
|36%
|- *
|Ryanair
|6,5
|76%
|28%
|28%