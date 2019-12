Tevredenheid over luchtvaartmaatschappijen

Over het algemeen zijn reizigers tevreden. Maar er zijn wel degelijk punten van kritiek. Zo is nog niet de helft van de passagiers tevreden over het comfort van de stoelen. Ze zijn te hard of te krap. Over het eten en drinken aan boord is maar een krappe meerderheid (54%) te spreken.

Tevredenheid per luchtvaartmaatschappij

Zoals te verwachten zijn er tussen de maatschappijen onderling grote verschillen. Het goede voorbeeld geven Emirates (9,2) en Cathay Pacific (8,7). De rijen worden gesloten door prijsvechters Vueling (6,6) en Ryanair (6,5).