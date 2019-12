Toch maar annuleren?

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Het Calamiteitenfonds is opgericht door de reisbranche om consumenten te beschermen tegen de gevolgen van calamiteiten op het vakantieadres. Het fonds betaalt de extra kosten wanneer een reis moet worden afgebroken of aangepast bij calamiteiten. Dat kunnen bijvoorbeeld de kosten zijn van repatriëring of niet-genoten reisdagen, ook wel een uitkeringsvatbare situatie (zie hieronder) genoemd. Het is dus een soort verzekering. Per boeking betaal je hiervoor een bijdrage van €2,50.

Uitkeringsvatbare situatie versus dekkingsbeperking

Een uitkeringsvatbare situatie ontstaat als de reisorganisatie de reis vanwege een calamiteit niet kan leveren zoals was afgesproken. Bijvoorbeeld omdat dit gevaar oplevert voor de gezondheid of omdat wegen of vliegvelden niet meer functioneren. Het Calamiteitenfonds vergoedt dan de meerkosten wanneer gasten moeten worden teruggehaald of het reisprogramma wordt aangepast. Ook niet-genoten reisdagen komen voor vergoeding in aanmerking. Belangrijk! Dit gaat niet om een dreiging van een ramp, zoals angst voor een terroristische aanslag.

Je kunt een deel van de reissom terugkrijgen als:

De reisorganisatie aangesloten is bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR). Het gaat om een vakantie, dus geen werkgerelateerd verblijf. Er sprake is van een (dreigende) calamiteit, zoals een natuurramp.

Je krijgt geen geld terug van de SCR bij:

Epidemieën of dierziekten.

Voor losse vliegtickets of autohuur.

Dreigt er een calamiteit, zoals een terroristische aanslag of oorlog? Dan kan het Calamiteitenfonds voor een bepaald gebied, en bepaalde duur, een dekkingsbeperking instellen. Dit betekent dat de garantie van het fonds dan vervalt omdat het risico te groot is. Voor reisorganisaties is dit het sein om reizen te annuleren of aan te passen. Consumenten kunnen bij een dekkingsbeperking vanaf 30 dagen vóór de geplande vertrekdatum kosteloos annuleren. Wie toch op reis gaat, kan dan achteraf geen geld terugkrijgen van het Calamiteitenfonds en verliest dus het recht op uitkering.

Dekkingsbeperking en negatief reisadvies

Let wel: een dekkingsbeperking is niet hetzelfde als een negatief reisadvies. Een negatief reisadvies wordt opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld bij een oorlog, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken alle reizen naar een bepaald land of delen daarvan ontraden. Deze adviezen zijn niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Toch zullen rechters en de Geschillencommissie Reizen bij het beoordelen van geschillen veel rekening houden met de inhoud van het advies.

Geen negatief reisadvies, maar wel een dekkingsbeperking: je krijgt geen geld terug als je toch op reis gaat. Je kunt wel kosteloos annuleren vanaf 30 dagen voor de start van je reis.

Een negatief reisadvies én een dekkingsbeperking: ook nu krijg je geen geld terug als je toch op reis gaat.

Kan ik gratis annuleren als ik het niet veilig vind om te gaan?

Als er een dekkingsbeperking geldt, kun je de reis vanaf 30 dagen voor het geplande vertrek kosteloos annuleren. In de praktijk bieden veel reisorganisaties ook de mogelijkheid de reis om te boeken naar een andere bestemming of vertrekdatum.

Ook als er geen dekkingsbeperking geldt, is het volgens de wet altijd mogelijk de overeenkomst op te zeggen. Is die opzegging niet aan de reiziger zelf toe te rekenen, dan heeft hij recht op teruggave van de reissom of een deel daarvan als de reis al is begonnen. Als de annulering hem wel is toe te rekenen, betaalt hij de schade. In de praktijk komt deze neer op de annuleringskosten. Het hangt dus van de omstandigheden af of je kosteloos kunt annuleren. Kan de reis zonder gevaar worden uitgevoerd, overeenkomstig het aanbod? En zo nee, welke wijzigingen moet je als consument dan accepteren? Dit verschilt van geval tot geval. Bij het beoordelen van die omstandigheden zijn de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken cruciaal.



