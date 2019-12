Keuzehulp audio

Audio in de best mogelijke kwaliteit

Ben je op zoek naar de best mogelijke audiokwaliteit? Kies dan voor een losse receiver en speakers. Daarbij heb je de vrijheid om je eigen systeem op maat samen te stellen. Voor een muziekliefhebber gaat er niets boven een paar goed opgestelde stereospeakers. Op de meeste nieuwe versterkers kun je niet alleen audio-apparatuur aansluiten, maar ook blu-rayspelers en spelcomputers. Met luidsprekers voor- en achter de bank en een subwoofer creëer je zo een eigen thuisbioscoop met perfect surround-geluid.

Prijs?

Er zijn receivers te koop van €100, maar receivers van bijna €2500 zijn geen uitzondering. Ook speakers zijn er in verschillende prijsklassen. Daarbij geldt dat er vooral veel verschillen zijn in de prijsklasse van €50 tot €250. Bij duurdere luidsprekers zijn de verschillen kleiner. Daarbij speelt het design, de afwerking en de kwaliteit van het materiaal ook een belangrijke rol.

Bluetooth speaker voor onderweg

Wil je een compactsysteem om muziek af te spelen? Kies dan voor een bluetooth speaker. Met een bluetooth speaker kun je draadloos muziek afspelen van je smartphone en tablet. Hierbij moet je niet de allerbeste geluidskwaliteit verwachten. Bij bluetooth wordt het geluid gecomprimeerd waardoor er details kunnen wegvallen. Maar een bluetooth speaker is wel eenvoudig mee te nemen en zeer makkelijk in gebruik. De Consumentenbond heeft bluetooth-speakers getest: welke is 'Beste uit de test'?

Prijs?

Bluetooth-speakers zijn er allerlei vormen en maten. Prijzen lopen uiteen van €30 tot ongeveer €500.

Draadloze speakers in meerdere kamers

Ben je van plan om muziek alleen in huis te luisteren dan is een draadloze (wifi) speaker interessant. Met deze speakers kun je muziek streamen via je wifi-netwerk. Vaak kun je van een merk meerdere formaten speakers kopen. Er zijn grotere modellen voor in de huiskamer en kleinere modellen voor in de keuken of studeerkamer. Elke draadloze speaker kun je centraal bedienen op je smartphone of tablet. We testten eind 2015 24 draadloze speakers: welke is 'Beste uit de test'?

Prijs?

Ook draadloze speakers zijn er in veel smaken. De prijzen van de door ons geteste speakers variëren van €130 tot €650.

Beter geluid uit je tv

Wil je naast muziek luisteren, ook beter geluid uit je tv, kies dan voor een soundbar. Een soundbar heeft weinig snoertjes en past vaak mooi bij je tv. Er zijn verschillende soorten soundbars, zoals platte modellen waar je tv op moet komen te staan en langwerpige geluidsbalken voor onder de tv. Uit onze test uit 2014 blijkt dat er behoorlijke verschillen zijn in geluidskwaliteit. Het geluid van een soundbar is altijd beter dan dat van een tv, maar alleen de beste soundbars hadden écht goed geluid. Vooral het surround-geluid schiet tekort. Voor een echte bioscoopervaring ben je nog altijd het beste uit met een 'echte' homecinema-set. De filmliefhebber gaat dan voor een 5.1- of 7.1-surroundsysteem, als de kamer dat toelaat. Overigens kunnen je oude trouwe stereospeakers heel goed als frontspeakers meedraaien in zo'n opstelling.

Prijs?

Soundbars met een geïntegreerde subwoofer van de bekendere merken zijn vanaf ongeveer €100 te koop. Met een losse bekabelde subwoofer betaal je een paar tientjes meer. Soundbars met draadloze subwoofer-systemen beginnen bij €200. Homecinema-systemen zijn er ook van goedkoop tot heel duur. Voor een set met losse receiver, luidsprekers en subwoofer ben je al snel meer dan €500 kwijt.

Spotify afspelen op je huidige stereoset

In veel huishoudens is er nog wel een oude stereoset te vinden. Die is prima om cd's mee af te spelen, maar niet om je favoriete afspeellijst van Spotify te kunnen streamen. Met hulp van een wifi-streamer lukt dat wel. Deze kleine apparaatjes verbind je met je stereotoren en je wifi-netwerk. Met een app op je smartphone of tablet kun je vervolgens muziek afspelen. Bekende wifi-streamers zijn:

Heb je Apple-apparaten en luister je muziek via iTunes of Apple Music? Dan kun je er ook voor kiezen om een Apple Airport Express te nemen. Deze kun je aansluiten op je stereoset, maar hij fungeert ook als router in je netwerk. Muziek afspelen doe je via Airplay.

Prijs?

Wifi-streamers zijn er al voor een paar tientjes. De Google Chromecast audio kost €40. De Rocki Play en de Gramofon €60. Een Airport Express kost €100.