Test|Nog nooit was muziek kiezen en afspelen gemakkelijker dan nu. Met een muziekstreaming dienst heb je in 1 keer toegang tot miljoenen nummers, maar vaak geniet je meer als je er even de tijd voor neemt. Wellicht is daarom de lp weer helemaal terug. Platen draaien is de slow food van de muziekwereld. We hebben 29 platenspelers getest, van koffergrammofoon tot klassieke platenspeler. Een goed klinkende platenspeler hoeft niet duur te zijn. En vergeet het model op zolder niet, dat is pas echt retro.

Samenvatting

Platenspelers heb je in allerlei varianten. Alles-in-1 betekent stekker in het stopcontact en spelen maar. Bij een gewone platenspeler moet je speakers en een versterker aansluiten. Uit de test blijkt dat eigenlijk alle alles-in-1 platenspelers, meestal koffergrammofoons, niet goed scoren op geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Gebruiksgemak zit hem niet alleen in het aansluiten, maar ook in de bediening. Om de naald trefzeker in de groef te zetten, zijn een degelijke en soepele arm en een goede armlift vereist. Deze eigenschap vind je eerder bij gewone platenspelers.

Vanaf €150 heb je al een model met goed geluid. Het element heeft grote invloed op de geluidskwaliteit. Wil je later toch nog een betere kwaliteit dan kun je het element vervangen. Let er wel op dat het element standaardafmetingen heeft.

Bij een platenspeler heb je een voorversterker nodig. Bij oudere audioversterkers was hij al ingebouwd, maar bij nieuwere niet altijd. Je kunt altijd een losse voorversterker kopen als hij ontbreekt in zowel je platenspeler als je audioversterker. Na de voorversterker kun je een platenspeler op alles aansluiten waar een audio-ingang op zit.

De geteste platenspelers

Er zijn 8 koffergrammofoons getest, het gaat om de volgende modellen (in alfabetische volgorde):

Crosley Collegiate Crosley Cruiser Crosley Executive Crosley Keepsake Crosley Messenger GPO Attache GPO Stylo ion Vinyl Motion

Verder zijn er 21 gewone platenspelers getest. De modellen zonder voorversterker zijn dik gedrukt weergegeven. Soms is er wel een variant van leverbaar met zo'n ingebouwde voorversterker.

Audio Technica AT-LP120 Audio Technica AT-LP60 Denon DP-200 Denon DP-300F Flexson VinylPlay ion Classic LP ion Max LP Lenco L-175 Lenco L-3808 Lenco L-84 Lenco L-85 Lenco L-90 Pioneer PL-990 Pro-ject Debut Carbon Pro-ject Essential II Rega Planar 1 (2016) Rega Planar 2 (2016) Sony PS-HX500 Sony PS-LX300USB Teac TN-300 Thorens TD170-1

Lees verder als je wilt weten waar je moet letten, en welke type platenspeler je nodig hebt. Helemaal onderaan staan links naar de tabel met testresultaten, en een link naar de tekst van het consumentengidsartikel.

Retro koffergrammofoon of een gewone platenspeler?

De koffergrammofoon is een platenspeler waar meestal al versterkers en speakers zijn ingebouwd. De ‘gewone’ platenspelers moet je zelf op een versterker en speakers aansluiten, en - als deze nog niet is ingebouwd - heb je nog een platenspelervoorversterker nodig.

Kwaliteit koffergrammofoon

De geluidskwaliteit van alle koffergrammofoons uit de test laat nogal te wensen over. Onder de retro look zit veel kunststof en lijken niet echt op de koffergrammofoons van vroeger. Daarnaast gaan ze ook niet al te voorzichtig met je kwetsbare platen om. Het aansluiten is een fluitje van een cent. De bediening is wisselend. De arm en andere onderdelen van deze spelers met retrolook zijn niet erg degelijk, dat maakt het zacht in de groef zetten van de naald wel eens lastig.

Kwaliteit gewone platenspeler

Gewone platenspelers klinken beter. Het is meer werk om ze aan te sluiten, maar als de voorversterker is ingebouwd, dan kun je na het aansluiten op iedere radio- of stereoset met een audio-ingang direct aan de gang. Ook gewone platenspelers hebben soms een retro look, maar soms ook een zeer modern strak uiterlijk. Technisch wijken moderne spelers niet af van oude platenspelers, je kunt zeker een tweedehands model overwegen.

Let op de voorversterker

De electrische stroompjes die van een platenspeler afkomen zijn zeer zwak. Daarom is er een extra versterker nodig, voordat een gewone audioversterker er muziek van kan maken. Vroeger hadden alle audio-versterkers een speciale aansluiting voor een platenspeler en zat deze extra versterker ingebouwd, maar dat is tegenwoordig niet vanzelfsprekend. Daarom zit de platenspelervoorversterker nu ingebouwd bij veel van de moderne platenspelers.

Zit de voorversterker niet ingebouwd in de platenspeler, en ook niet in de audioversterker, dan moet je deze er nog los bij kopen en op de platenspeler aansluiten. Deze zijn verkrijgbaar vanaf zo’n €30. Sommige aftast elementen hebben een prijziger type voorversterker nodig.

Let op het element

Een platenspeler is een precies gemaakt apparaat. Een belangrijk onderdeel daarbij is het element. Deze zet de trillingen die de naald uit de groef registreert om in elektrische stroompjes. Fabrikanten leveren platenspelers eigenlijk altijd met een element, en met dit element hebben we de platenspelers ook getest.

Mocht je de geluidskwaliteit willen verbeteren dan kun je het element vaak vervangen door een andere. De meeste platenspelers accepteren elementen met standaardafmetingen. Bij sommige platenspelers kun je de hele kop loshalen zodat je het element makkelijk kan wisselen. Voor het afspelen van 78-toeren platen heb je een speciaal element nodig en zal je ook een speciale naald aan moeten schaffen.

Verschillende elementen

Er zijn zogenaamde MM-elementen en er zijn - de meestal duurdere - MC elementen. Ze werken verschillend en tot op zekere hoogte is met MC elementen een betere geluidskwaliteit mogelijk. Maar de electrische stroompjes die veel MC elementen afgeven zijn nog zwakker, en daarvoor is een duurdere voorversterker noodzakelijk om extra ruis te voorkomen.

Directe of snaaraandrijving?

Het plateau van een platenspeler moet zeer gelijkmatig draaien, anders hoor je dat in de muziek. Vooral bij pianogeluid vallen onregelmatigheden onmiddellijk op. Er zijn 2 soorten aandrijving.

Met een motor die de as van het plateau direct aandrijft.

Het plateau is in dat geval relatief licht, het is snel op snelheid als je hem start. Het is een robuuste, onderhoudsvrije constructie waarvan hooguit ‘het lager’ na vele jaren een keer gesmeerd moet worden. DJ’s gebruiken eigenlijk altijd dit soort platenspelers. Vaak kan je de snelheid regelen. Snaar aandrijving.

Het plateau wordt met een rubberen band aangedreven door een motor. Trillingen van de motor mogen niet in het plateau terechtkomen en bij een zwaar plateau lukt dat goed. Bij sommige duurdere spelers staat de motor zelfs los op een kleine afstand. Zo’n band of snaar kan slijten en door de tijd verweren.

Automatisch of handbediening?

Er zijn vol-automatische platenspelers, dat wil zeggen dat je op start kunt drukken en de arm beweegt dan vanzelf naar de eerste groef en laat de naald in de groef zakken. Aan het einde van de plaat wordt de naald weer opgetild en beweegt de arm weer terug naar de rustplek. Er zijn ook platenspelers die je zelf moet starten waarbij je de arm helemaal handmatig moet bedienen.

Daarnaast zijn er tussenvormen, het plateau wordt gestart als je de arm beweegt, en de arm gaat omhoog aan het einde van de plaat, maar verder gebeurt er niets. Een armlift en een soepel bewegende arm is eigenlijk het belangrijkste dat je nodig hebt om met gemak en enige voorzichtigheid van je platen te kunnen genieten. Helaas hebben de goedkoopste koffergrammofoons vaak geen armlift.

Waar koop je een platenspeler?

Nieuwe platenspelers zijn te koop via de bekende elektronica warenhuizen, online winkels en natuurlijk ook de meer gespecialiseerde hifi-winkels. Een aantal hifi-winkels richt zich op duurdere hifi-apparatuur met als gevolg dat je er beter betaalbare producten niet tegenkomt. Bij sommige A-locatie warenhuizen varieert het aanbod van wegwerpkwaliteit tot redelijk, maar het niet zo serieuze productaanbod overheerst daar. Gelukkig zijn er ook winkels die zich richten op het middensegment.

Zoek je een echt retro model, kijk dan in kringloopwinkels voor tweedehands platenspelers , op online marktplaatsen of bij familie op zolder .

Tweedehands, waar moet je op letten?

Meestal kun je de conditie van de snaar inschatten door er gewoon naar te kijken. Je kunt het plateau van de speler halen. Het riempje mag vooral niet slippen. Als het plateau draait en op gang is mag je ook niets horen. De arm mag geen speling hebben. Neem de arm tussen duim en wijsvinger en probeer te rollen. De lift die de arm omhoog tilt of laat zakken moet soepel werken: vrij snel omhoog, en zachtjes omlaag.

Een oud element kan nog goede geluidskwaliteit geven. Een luisterproef laat dat snel genoeg horen. Een nieuw element koop je vanaf zo’n €60. Dat kan veel lijken, maar in de platenspeler is het één van de belangrijkste onderdelen, en ze gaan jaren mee. De diamantnaald van het element gaat zo’n 1000 uur mee. Laat hem controleren als je twijfelt over de kwaliteit van de naald.