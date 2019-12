Bril voor kleurenblinden

Eerste indruk|Eén op de 12 mannen heeft een bepaalde vorm van kleurenblindheid. Bij vrouwen komt dat slechts sporadisch voor. Met een bril van EnChroma is dit in sommige gevallen op te lossen. Maar werkt het echt? Wij probeerden de bril uit.

Conclusie: gematigd enthousiast

De bril van EnChroma werkt voor sommige kleurenblinden. Probeer verschillende brillen uit bij een opticien en bepaal of de bril bij jou effect heeft. Het kost wel enige dagen tot weken om je ogen en hersenen eraan te laten wennen. Het contrast en de scherpte zijn beter dan zonder bril, maar volgens de testpersoon geeft het 'zeker niet de wauw-belevenis die je in Amerikaanse YouTube-filmpjes ziet.'

Soort kleurenblindheid

De meest voorkomende variant van kleurenblindheid is deuteranomalie, in de volksmond 'roodgroenblindheid'. Je kunt dan tinten groen minder goed zien. Dit kun je dan in milde of sterke vorm hebben.

Bij een ander soort kleurenblindheid kun je tinten rood minder goed uit elkaar houden. Dit heet protanomalie.

De sterkste kleurenblindheidsvorm heet achromatopsie. Dan zie je alleen grijstinten. Deze vorm komt slechts sporadisch voor en voor deze vorm is ook geen bril beschikbaar.

In deze afbeelding ziet een niet-kleurenblinde het getal 74, een kleurenblinde ziet 21.

Wil je weten of je kleurenblind bent en zo ja, in welke variant en gradatie, doe dan de zogenoemde Ishihara-test op de website van bijvoorbeeld kleurenblindheid.nl.

Mogelijk kleurenblindheid verminderen

Het Amerikaanse merk EnChroma heeft brillenglazen ontwikkeld die mogelijk de kleurenblindheid kunnen verminderen. Mogelijk, want niet bij iedere kleurenblinde met dezelfde soort afwijking is de bril even effectief.

Het is daarom niet raadzaam om de bril online te bestellen, maar langs te gaan bij een opticien. Op dit moment kan dat op 2 plekken in Nederland: in Tegelen (Noord-Limburg) en in Wolvega (Friesland). Ga naar de website van EnChroma voor alle adressen.

Lichtfiltering, lichtdoorlaatbaarheid en contrast

In principe onderscheidt een kleurenblinde met de EnChroma-bril meer kleuren en kleurvariaties. De bril heeft verder de volgende voordelen:

Er zijn per type kleurenblindheid meerdere 'sterktes' van lichtfiltering beschikbaar. Het kan per persoon met hetzelfde type afwijking verschillen welke variant lichtfiltering het beste werkt.

Er is ook keuze in lichtdoorlaatbaarheid, van lichtgetint glas voor binnen tot donkergetint voor zomerse omstandigheden buiten. Hij kan dus ook als zonnebril fungeren. Voor kinderen is het vaak verstandig in ieder geval een lichtgetinte variant te nemen, zodat ze ook alle kleuren bij bijvoorbeeld topografie op school kunnen zien.

De glazen werken contrastverhogend en in veel gevallen levert het ook een scherper beeld op.

Meer tinten rood en groen

Onze testpersoon heeft de bril in Tegelen laten aanmeten. 'Het is zeker niet de wauw-belevenis die je in Amerikaanse YouTube-filmpjes ziet, maar ik zag na enige gewenning wel meer tinten rood en groen. Ook het contrast en de scherpte zijn zeker beter dan zonder bril. Zo zag ik voor het eerst dat ik een gillend rode auto had gekocht. Tot dat moment vond ik het altijd zachtrood. En in het verkeer is het een verademing. Zo begrijp ik nu pas de werking van signaalkleuren op verbodsborden en dergelijke. Je aandacht wordt er nu onbewust veel sterker naartoe getrokken.'

Na aanschaf kost het wel enige dagen tot weken gewenning voordat je ogen en hersenen op de 'nieuwe wereldblik' zijn ingesteld.

Lees ook: