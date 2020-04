Gratis apps om thuis te sporten

Gratis zonder abonnement

Er zijn verschillende sport-apps die gratis te downloaden zijn en waarvan de inhoud ook (deels) gratis beschikbaar is. Vaak kun je in de app nog bijbetalen of alsnog een abonnement afsluiten voor meer oefeningen en functies.

Abonnement met gratis proefperiode

Er bestaan daarnaast verschillende sport-apps die gratis te downloaden zijn, maar waarvoor je een abonnement moet afsluiten als je daadwerkelijk gebruik wil maken van de inhoud.

Vaak bieden deze apps wel een gratis proefperiode aan. Let er hierbij wel op dat je inschrijving na deze gratis proefperiode vaak automatisch verlengd wordt en je vanaf dan moet gaan betalen. Wil je dit niet? Zorg dan dat je je abonnement op tijd beëindigt.

Bekende sport-apps met een gratis proefperiode als onderdeel van een betaald abonnement zijn bijvoorbeeld 30 Dagen Fitness Challenge (iOS en Android) en Sworkit (iOS en Android).

Gratis via aangesloten sportclub

Misschien heeft je sportschool een eigen app waar virtuele lessen op staan, zoals:

Basic-Fit (iOS en Android): Deze sportschool heeft een app die gratis is voor leden.

Fit For Free (iOS en Android) biedt een app aan die voor iedereen gratis is te downloaden, maar alleen leden hebben toegang tot de volledige app.

Kijk ook of je via je sportclubabonnement gratis toegang hebt tot een sport-app. FitSnacks.TV (iOS en Android) is bijvoorbeeld een app die je gratis kunt gebruiken als je sportclub aangesloten is en je er een account aanmaakt.

Risico’s en kritiek

Wees wel voorzichtig met het gebruik van sport-apps. In 2015 beoordeelden onderzoekers van de universiteit van Florida 30 gratis sport-apps. Ze legden de apps naast de richtlijnen van het American College of Sports Medicine (ACSM) en gaven de apps scores voor de onderdelen cardio, krachttraining en flexibiliteit.

Bijna alle apps voldeden niet aan de basisaanbevelingen van de ACSM voor het voorschrijven van oefeningen. Ze zouden daarom niet geschikt zijn voor beginnende sporters.

Zo bevatten 23 van de 30 onderzochte apps geen trainingsplan. Slechts 4 van de trainingsplannen bleken geschikt voor een veilige en gezonde voortgang. Bij gebruik van sport-apps bestaat dus het risico dat gebruikers deelnemen aan trainingsprogramma’s terwijl ze het benodigde fysieke niveau, de techniek en het bewustzijn van veiligheidsproblemen missen, zo concluderen de onderzoekers.

Voor beginnende en onervaren sporters zijn sport-apps dus misschien niet zo geschikt. Het is niet verstandig om hele intensieve oefeningen te doen als je dat niet gewend bent.

Zorg verder voor een goede warming-up en cooling-down als je thuis gaat sporten. Met goed opgebouwde trainingen verklein je het risico op blessures.

Sport en corona

Het is niet in elke situatie goed om (intensief) te sporten. De sport- en beweegadviezen verschillen voor mensen die gezond zijn, klachten hebben of herstellende zijn. Bekijk de sport- en beweegadviezen in tijden van corona van het NOC*NSF.

