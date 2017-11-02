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Lippenbalsem: let op de ingrediënten

Gebruik je lippenbalsem, dan krijg je daar gemakkelijk iets van binnen. Zeker als je vlak na gebruik iets eet of drinkt. Daarom is het voor dit soort producten belangrijk dat inslikken geen enkel kwaad kan. Toch blijkt uit onderzoeken dat sommige lippenbalsems riskante stoffen bevatten.

Brigitte van der Bent   Expert Woning & HuishoudenBijgewerkt op:7 april 2021

lippenbalsem

Extra voorzichtig bij lippenbalsem

Stoffen in een shampoo of haargel kunnen geen of weinig kwaad. Maar ze vormen in lippenbalsems soms wel een risico. Als je lippenbalsem opsmeert, slik je namelijk het grootste deel daarvan in. Riskante stoffen kunnen op die manier gemakkelijk door het lichaam worden opgenomen.

Wie dagelijks lippenstift en/of lippenbalsem gebruikt, krijgt zo al gauw zo'n 57 mg per dag binnen. Omgerekend komt dat in een jaar neer op 4 hele stiften. Daarom is het belangrijk dat inslikken geen enkel kwaad kan. 

Met welke ingrediënten moet je uitkijken?

In lippenbalsems kunnen 3 soorten ingrediënten problematisch zijn:

  • Allergenen, namelijk geurstoffen zoals Limonene, Linalool, Butylphenyl methylpropional (BMHCA)
  • Mogelijk kankerverwekkende stoffen, namelijk koolwaterstoffen MOSH en MOAH
  • Mogelijk hormoonverstorende stoffen, zoals conserveermiddelen. Ook wel EDC's genoemd

Lees welke ingrediënten je sowieso beter kunt vermijden in cosmetische producten

MOSH en MOAH in minerale olieën

In minerale oliën kunnen koolwaterstoffen zitten die mogelijk kankerverwekkend zijn: MOSH en MOAH. Deze zitten ook in bepaalde voedselverpakkingen en in andere cosmetica, zoals crèmes, lotions en deodorant. Op de huid kunnen deze stoffen geen kwaad, maar bij lippenbalsems slik je deze stoffen ongewild in. Dit risico is groter bij lippenbalsems met een lekker smaakje, zoals veel producten voor kinderen.

De precieze gezondheidsrisico’s zijn nog niet duidelijk. Er is wel gegronde reden tot twijfel over de veiligheid van MOSH en MOAH. De EFSA, de Europese voedsel- en veiligheidsorganisatie, ziet MOSH en MOAH als verdachte stoffen als ze in voeding voorkomen.

We adviseren daarom om lippenbalsems met minerale oliën te vermijden tot er meer onderzoek gedaan is naar de schadelijkheid. Of totdat er een Europese veiligheidsmarge is vastgesteld voor minerale oliën.

Wat zijn MOSH en MOAH?

MOSH en MOAH zijn afkortingen voor de namen van 2 soorten koolwaterstoffen:

  • MOSH: Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, of verzadigde koolwaterstoffen
  • MOAH: Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, of aromatische koolwaterstoffen

Deze koolwaterstoffen kunnen voorkomen in minerale oliën en ook in lippenbalsems terechtkomen. Op de ingrediëntenlijst staat niet direct of een product MOSH of MOAH bevat. Wel kun je voor de zekerheid lippenbalsems met de volgende ingrediënten vermijden. In deze ingrediënten kunnen namelijk MOSH of MOAH voorkomen:

  • Cera microcristallina
  • Ceresin
  • (Hydrogenated) Microcrystalline wax
  • (Hydrogenated) Polyisobutene
  • Mineral oil
  • Ozokerite
  • Paraffinum (liquidum)
  • Petrolatum
  • Polyethylene
  • Polybutene

Welke oliën zijn veilig?

Veilig zijn over het algemeen lippenbalsems op basis van natuurlijke oliën, zoals:

  • sheaboter
  • amandelolie
  • olijfolie
  • kokosolie

Hormoonverstorende stoffen

Hormoonverstorende stoffen kunnen in kleine hoeveelheden in allerlei producten voorkomen. Van voedsel tot verpakkingen, van speelgoed tot vloerbedekking. Krijg je veel mogelijk hormoonverstorende stoffen (EDC's) binnen, dan kan dat op lange termijn mogelijk leiden tot klachten. Zoals vruchtbaarheidsproblemen, overgewicht of hart- en vaatziekten. Vooral voor kinderen kan dat nare gevolgen hebben. 

Voor lippenbalsems adviseren we daarom: kies liever een merk zonder ingrediënten zoals deze: 

  • Ethylhexyl methoxycinnamate
  • BHT
  • Benzyl salicylate
  • Benzophenone-3

Toch veilig? 

De Consumentenbond verschilt van mening met de branchevereniging voor cosmeticafabrikanten, de Nederlandse Cosmetica Vereniging. Waar zij stellen dat het gebruik van lippenbalsems veilig is, is ons standpunt dat je beter een alternatief product kunt kiezen. Een product waar geen twijfel bestaat over de veiligheid.

Testresultaten lippenbalsems

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Test 51 Lippenbalsems - februari 2021

De Deense consumentenorganisatie Taenk testte in februari 2021lippenbalsems. Hieruit bleek dat sommige lippenbalsems stoffen bevatten die mogelijk hormoonverstorend of allergeen zijn. Ook werden in producten minerale oliën gevonden. Er werden in totaal 51 producten getest. 13 daarvan kregen een onvoldoende.

Afraders

  • Beauté Pacifique
  • Biotherm Beurre de lèvres
  • Carmex Classic
  • Carmex Classic SPF 15
  • Dr Organic Pomegranate SPF 15
  • Elizabeth Arden Eight Hour cream SPF 15
  • Kiehls Lip balm #1
  • Labello Hydro Care SPF 15
  • Labello Original Care
  • Lypsyl Lipbalm original
  • Maybelline Baby lips peach kiss

Ook het kinderproduct Peppa pigs lovely lipbalms wordt door de Denen afgeraden.  

Aanraders

In deze test kregen 19 lippenbalsems een voldoende. Twee daarvan zijn in Nederland te koop:

  • Ecooking Lip balm neutral
  • Miild Skin & lip care

Test 14 Lippenbalsems - januari 2021

Bij een test van de Zwitserse consumentenorganisatie Saldo (januari 2021) scoorden 4 van de 14 geteste lippenbalsems onvoldoende. Getest werd of de lippenbalsens allergenen, hormoonverstorende stoffen en MOAH bevatten. Geen enkel product bevatte MOAH. Het gehalte mogelijk hormoonverstorende stoffen bleef binnen de veilige norm.

Let op, niet alle merken zijn in Nederland te koop:

Aanraders

  • M-Classic
  • Coop Wel! Luxury Lips
  • Le Petit Marseillais
  • Neutrogena 

De volgende lippenbalsems bevatten één allergene geurstof, maar scoorden wel een voldoende. We raden producten met allergene geurstoffen af voor kinderen. 

  • Alviana
  • Carmex Naturally
  • Coop Naturaline,
  • Lavera
  • I Am
  • Beauté Suisse

Afraders

  • Labello Original
  • Labello Hydrocare
  • Kneipp Amandel & Candelilla
  • Weleda Everon

Test lippenbalsems voor kinderen - 2019

Onderzoeken van diverse Europese consumentenorganisaties hebben aangetoond dat in de meerderheid van de geteste lippenbalsems gevaarlijke stoffen voorkomen. Ook in speciale lippenbalsems voor kinderen. Bij lippenbalsems voor kinderen zijn bij 15 merken gevaarlijke stoffen aangetroffen. Het gebruik van deze producten wordt daarom afgeraden.

Let op: niet alle merken kun je in Nederland kopen.

Afraders

  • Blistex Happy Lips aardbei
  • Disney Violetta Blueberry
  • Disney Princess Strawberry
  • H&M Bella
  • H&M Bubble
  • H&M Frozen
  • Hema Lipbalm (blikje)
  • Hello Kitty Blueberry
  • Labellino
  • Liano Strawberry
  • Maybelline Baby Lips Cherry Me
  • Maybelline Baby Lips Hydrate
  • Minions Cola Stuart
  • Miraculous Strawberry
  • The Body Shop Strawberry Pomegranate

Bij 3 producten van Lip Smacker (Coca Cola, Coca Cola Drinkbeker en Fanta Strawberry) werden aanvaardbare concentraties MOSH aangetroffen.

Aanraders

De lippenbalsems Hema Care, Kruidvat Aardbeiengeur en Kruidvat Fruitig Kers-aroma kwamen in 2019 goed uit de test. Ook natuurcosmetica met een keurmerk van de BDIH komt goed uit de test. De BDIH (Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen) is een Duits keurmerk voor natuurlijke en diervriendelijke cosmetica. Daarnaast komt natuurcosmetica met Natrue (een Europees keurmerk) goed uit de test.

Het gaat bij de natuurcosmetica om producten van de volgende merken:

  • Caudalie
  • Dr. Hauschka
  • Eos
  • Hema
  • Lavera
  • Lush
  • Weleda

Lippenbalsems - Test 2017

Bij onderzoek in 2017 zijn in gewone lippenbalsems van de volgende merken gevaarlijke stoffen aangetroffen:

  • Aptonia
  • Avène
  • Blistex
  • Carmex
  • Eucerin
  • La Roche-Posay
  • Labello
  • Le Petit Marseillais
  • The Body Shop
  • Louis Widmer
  • Maybelline
  • Neutrogena
  • Vaseline
  • Vichy
  • Yves Rocher

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