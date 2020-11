Seesoap: blauw weg? Handen goed gewassen

Eerste indruk|Seesoap is een nieuwe handzeep die werkt met een blauwe kleurstof. Net zoals de kleurstof in tandpasta die tandplak 'verraadt', laat de zeep zien of je handen goed en volledig zijn gewassen.

Conclusie: veel nodig om effect te zien

Seesoap is een nieuwe handzeep, die werkt met een felblauwe kleurstof. Je hebt een flinke klodder nodig om het effect goed te zien en het is ook een prijzige handzeep.

Handen wassen op speelse wijze

Premier Rutte roept ons al maanden op ‘de handen stuk te wassen’. De vriendinnen Michelle en Sophie zochten daarom een handzeep waarmee je simpel ziet of je je handen goed en grondig wast. En die bestond nog niet!

Ze hebben samen nu Seesoap ontwikkeld. Dit flesje blauwgekleurde handzeep reinigt de handen compleet op speelse wijze. Het is net zoals de kleurstof die achtergebleven tandplak ‘verraadt’.

Seesoap uitgeprobeerd

We hebben met een paar collega's geprobeerd of en hoe de zeep werkt. We vonden allemaal dat je wel een flinke klodder nodig hebt om het effect goed te zien. 'Dan gaat het flesje wel snel leeg. Zeker als het hele gezin meerdere keren per dag de handen wast.'

Hoge prijs

De flesjes zijn online verkrijgbaar op seesoap.nl. Een flesje kost €7,50 per 250 ml. Dat vinden we wel een stevige prijs, vergeleken met het prijsniveau van reguliere handzeepflacons. Die zijn vaak vele euro's goedkoper.