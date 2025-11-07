Consumentenbond-app updaten

Besturingssysteem smartphone updaten

Niet elk toestel kan worden bijgewerkt naar een ondersteunde versie van Android of iOS.

Op deze Android-pagina van Google kun je controleren welke versie jouw telefoon heeft en of je kunt upgraden.

iPhone-gebruikers kunnen meestal vanaf de iPhone 11 (2019) of nieuwer updaten naar iOS 15. Op deze pagina van Apple vind je meer informatie.

Geen geschikte telefoon?

Ondersteunt jouw telefoon het vereiste besturingssysteem niet meer? Dan kun je de oudere versie van de Consumentenbond-app niet meer gebruiken, in verband met beveiliging van uw gegevens.



Je kunt natuurlijk wel gebruikmaken van onze website: consumentenbond.nl.