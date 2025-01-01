We stoppen met het Autolease-collectief

Ons doel is bereikt

Zo'n 10 jaar geleden begonnen we met het Autolease-collectief. We wilden de private lease-markt eerlijker maken. Daarom maakten we afspraken over eerlijke voorwaarden. Denk aan kosteloos stoppen bij baanverlies of overlijden en geen maximumleeftijd.

Samen met het Keurmerk Private Lease stelden we hiervoor ook algemene voorwaarden op. Door de jaren heen zijn inmiddels 80 leasemaatschappijen aangesloten bij dit Keurmerk en gebruiken deze voorwaarden. Dat betekent dat ons doel is bereikt. Daarom stoppen we vanaf 15 juli met het Autolease-collectief.

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