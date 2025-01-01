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We stoppen met het Autolease-collectief

En andere informatie over private lease

Ons doel is bereikt

Zo'n 10 jaar geleden begonnen we met het Autolease-collectief. We wilden de private lease-markt eerlijker maken. Daarom maakten we afspraken over eerlijke voorwaarden. Denk aan kosteloos stoppen bij baanverlies of overlijden en geen maximumleeftijd. 

Samen met het Keurmerk Private Lease stelden we hiervoor ook algemene voorwaarden op. Door de jaren heen zijn inmiddels 80 leasemaatschappijen aangesloten bij dit Keurmerk en gebruiken deze voorwaarden. Dat betekent dat ons doel is bereikt. Daarom stoppen we vanaf 15 juli met het Autolease-collectief.

Zoek je een leaseauto? 

  • Vergelijk altijd meerdere aanbieders.
  • Kijk naar de maandprijs én de voorwaarden.
  • Let bijvoorbeeld op de regels voor schade, tussentijds beëindigen en het aantal kilometers.
  • Kies bij voorkeur een leasemaatschappij die is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease.
  • Afgelopen jaren is private lease duurder geworden. Vergelijk daarom ook of kopen voor jou beter is.

Veelgestelde vragen

Trots

Dankzij de verbeteringen in de markt is het Autolease-collectief niet meer nodig. Daar zijn we trots op. We blijven ons inzetten voor eerlijke markten en goede keuzes voor consumenten.

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