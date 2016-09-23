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Gegevens 500 miljoen Yahoogebruikers gestolen

Nieuws
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In aantallen getroffen gebruikers is de nieuwste hack bij Yahoo waarschijnlijk de grootste ooit, met een half miljard gehackte accounts. Omdat Yahoo de wachtwoorden versleuteld opslaat is de hack waarschijnlijk niet de ernstigste. Toch is het verstandig het wachtwoord van een Yahoo-account zo snel mogelijk aan te passen.
peter kulche

Peter Kulche   Expert ElektronicaGepubliceerd op:23 september 2016

wachtwoorden internet privacy

Update oktober 2017 

De hack betrof 3 miljard, dus eigenlijk alle e-mailadressen!

 

Yahoo geeft toe

Er waren sinds eind augustus al geruchten dat er gegevens zouden zijn gestolen bij Yahoo. Na onderzoek geeft Yahoo nu zelf toe dat er eind 2014 de gegevens van ten minste 500 miljoen accounts zijn gestolen en roept gebruikers op zo snel mogelijk de wachtwoorden van Yahoo-accounts aan te passen.

Flickr, Tumblr, Yahoo Mail

Yahoo accounts worden gebruikt om in te loggen op fotodienst Flickr, de sociale netwerksite Tumblr en om te e-mailen via Yahoo Mail. Hoeveel Nederlanders Yahoo gebruiken is op dit moment niet bekend.  

Telefoonnummers

Tot de gestolen gegevens behoren volgens de NOS e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata, versleutelde wachtwoorden en in sommige gevallen beveiligingsvragen. Er zouden geen creditcardgegevens, bankgegevens of onbeveiligde wachtwoorden tussen zitten.

Hackers

Yahoo gebruikt de bcrypt methode om de wachtwoorden te versleutelen. Die methode is betrouwbaar zodat hackers niet makkelijk iets kunnen met de ontvreemde wachtwoorden. Toch is het raadzaam direct een nieuw Yahoo wachtwoord aan te maken. En als je hetzelfde wachtwoord bij andere diensten hebt gebruikt, moet je het daar ook aanpassen.

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