Gegevens 500 miljoen Yahoogebruikers gestolen

Nieuws|In aantallen getroffen gebruikers is de nieuwste hack bij Yahoo waarschijnlijk de grootste ooit, met een half miljard gehackte accounts. Omdat Yahoo de wachtwoorden versleuteld opslaat is de hack waarschijnlijk niet de ernstigste. Toch is het verstandig het wachtwoord van een Yahoo-account zo snel mogelijk aan te passen.