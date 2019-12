Lastpass biedt nu gratis wachtwoorden synchroniseren

Wachtwoorden beheren met Lastpass kon tot nu toe alleen gratis op één type apparaat. Om je digitale wachtwoordenkluis op bijvoorbeeld pc en smartphone uit te wisselen was je aangewezen op de betaalde versie van Lastpass. Deze synchronisatie tussen verschillende apparaten is nu gratis. Voeg je een website aan LastPass toe of verander je een wachtwoord? Dan kun je direct op andere apparaten met deze gegevens inloggen.

LastPass beste gratis wachtwoordmanager

Afgelopen mei scoorde LastPass al erg goed in onze test wachtwoordmanagers. Doordat je nu ook zonder betaalde versie kunt synchroniseren verstevigt Lastpass zijn koppositie als beste gratis manager. Voordelen zijn onder andere het goede gebruiksgemak en de uitgebreide functionaliteit. Dat betekent niet dat er helemaal geen concurrentie is. KeePass is bijvoorbeeld een alternatief waarbij je de keus hebt de wachtwoordenkluis alleen lokaal op te slaan of deze te synchroniseren tussen verschillende apparaten met een dienst als Dropbox.

Voordelen betaalde versie

Voor synchroniseren hoef je niet meer voor de betaalde versie ($12 per jaar) van LastPass te kiezen, maar deze biedt nog wel enkele voordelen: o.a. 1GB opslagruimte voor versleutelde bestanden, geen advertenties, voorrang bij technische ondersteuning en naast websites ook automatisch wachtwoorden invullen in apps en programma’s.

Gebruik een wachtwoordmanager

Met een wachtwoordmanager hoef je nog maar 1 wachtwoord te onthouden: die van je digitale kluis. Al je andere wachtwoorden worden daarin sterk versleuteld bewaard. De meeste wachtwoordmanagers vullen je inloggegevens automatisch of met een klik voor je in op websites. Het maakt omgaan met wachtwoorden makkelijker en ook veiliger, omdat je hierdoor hele ingewikkelde wachtwoorden kunt gebruiken, zonder dat je ze hoeft te onthouden.



Lees meer over het maken, onthouden en beheren van sterke wachtwoorden. Zie onze test wachtwoordmanagers hoe 16 gratis en betaalde programma's zich tot elkaar verhouden.