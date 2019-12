Gratis VPN in browser Opera enigszins beperkt

Nieuws|Webbrowser Opera bevat nu een bijzondere feature: een gratis Virtual Private Network. Zo'n VPN zorgt ervoor dat je internetverbinding continu versleuteld is, zodat hij niet is af te luisteren. De VPN in Opera is op dit moment ongelimiteerd, maar hoe lang nog?

Extra veiligheid

Een VPN biedt extra veiligheid. Die veiligheid is handig als je bijvoorbeeld via de (onbeveiligde) wifi in de trein of horeca surft. Let wel op: de internetprogramma's buiten de browser (bijvoorbeeld voor e-mail, p2p) communiceren niet versleuteld.

Ook kun je in de VPN-software jouw 'locatie' instellen. Dan surf je via een bepaald knooppunt en lijkt het voor de websites die je bezoekt alsof je in een bepaald land zit (een land naar keuze).

VPN-verkeer te blokkeren

Denk je nu met Opera via die weg de Amerikaanse versie van Netflix te kunnen bekijken? Helaas: Netflix herkent verkeer via VPN-servers en weigert de content af te spelen.

'Ongelimiteerd'... voor zolang het duurt

Even opletten: wie de standaardversie van Opera downloadt kan alleen een VPN plug-in inschakelen die je beperkt tot 500 MB internetverkeer per maand. Voor de ongelimiteerde VPN moet je de ontwikkelaarsversie van Opera 38.0 op je pc (Windows, Mac of Linux) installeren, vanaf de Opera developer downloadpagina.

Het vervelende kenmerk van de developer versies, is dat een nieuwe feature zomaar weer uitgeschakeld kan worden. Dat 'ongelimiteerde VPN' (best bijzonder dat deze gratis is, want veel VPN-aanbieders vergen een betaald abonnement ) is dus 'voor zolang het duurt'. Het genereuze aanbod zou wel eens te maken kunnen hebben met het vergroten van het marktaandeel in de browsermarkt.

De VPN in ontwikkelaarsversie Opera 38 activeer je via Instellingen > Privacy & Beveiliging.

Lees ook de review van Opera 37.0, de eerste versie van Opera waarbij een adblocker is geïntegreerd.