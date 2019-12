Kinderschoenen: waar moet je op letten?

Stevige of soepele schoenen?

Goedkope kinderschoenen die weinig steun bieden zijn niet per se slechter voor de ontwikkeling van de voeten van je kind dan degelijke leren stappers. Volgens kinderorthopeed dr. Allard Hosman zijn stevige schoenen in bepaalde situaties wel handiger: ‘Ze bieden meer comfort en beschermen beter tegen stoten en scherpe voorwerpen. Maar wetenschappelijk is vastgesteld dat juist soepel schoeisel de natuurlijke ontwikkeling van kindervoeten het minst schaadt.’

Heeft je kind een afwijkende voet, zoals een platvoet, klompvoet of holvoet, of is hij hypermobiel, dan zijn stevige schoenen - eventueel met een speciale inlegzool - soms een must. In deze gevallen kun je voor advies terecht bij een specialist, zoals een podotherapeut.

Kinderschoenen moeten goed passen

Het is vooral belangrijk dat kinderschoenen goed passen. Ook moeten ze ruim genoeg zijn voor de ontwikkeling van de voet in de lengte en breedte. Je kind moet zijn tenen kunnen spreiden, buigen en bewegen. Controleer of je kind genoeg ruimte in zijn schoenen heeft door met je duim op de schoenneus te drukken. De voet helemaal vóór in de schoen schuiven om te kijken hoeveel ruimte er aan de achterkant overblijft, is geen betrouwbare methode: je weet nooit of je kind zijn tenen kromt. Met een meetmaatje kun je zowel de voet als de binnenkant van de schoen opmeten.

‘Loopt een kind langere tijd op te kleine schoenen, dan kan dat de voeten vervormen. Het kind kan daardoor een verstoord looppatroon krijgen, en zelfs vervormde voetgewrichten,’ zegt dr. Hosman. Maar een heel ruime schoen is ook geen goed idee: ‘Als een schoen niet goed aansluit, kan de voet gaan schuiven. De kans is dan groot dat een kind zich verzwikt.’

Zorg voor een flexibele zool

Je kind moet zijn voetzool ongehinderd kunnen afwikkelen. Vooral bij jonge kinderen kan een harde schoenzool, die moeilijk buigt, leiden tot een verkeerd looppatroon. ‘Ik vergelijk het altijd met skischoenen’, legt Hosman uit. ‘Worden de voeten van een kind beperkt, dan kan hij ze niet goed gebruiken. Je kind kan daardoor pijn krijgen of een looppatroon ontwikkelen dat niet optimaal is.’

Koop 2 paar kinderschoenen

Leren kinderschoenen kunnen behoorlijk prijzig zijn en gaan meestal maar een seizoen mee. Is imitatieleer een goede optie? ‘Het nadeel van kunststof kan zijn dat het niet ademt’, zegt Hosman. ‘Heeft je kind aanleg voor zweetvoeten, dan zijn schoenen van kunstleer geen goed idee, zeker niet op een warme dag.’

De kans op huidbeschadigingen neemt toe in in vochtige, warme schoenen, en bovendien gedijen micro-organismen zoals schimmels en bacteriën er prima in. ‘Laat je kind daarom in elk geval afwisselend 2 paar schoenen dragen’, tipt Hosman. ‘Een schoen heeft minstens een etmaal nodig om zijn vocht kwijt te raken.’

Prinsessenhakken en slippers

Wil je 4-jarige op haar prinsessenhakjes naar een verkleedpartijtje? Geen punt, vindt de orthopeed. Maar hou het bij de feestjes: ‘Het is onverstandig om voeten tijdens de groeifase vaak in een andere stand te dwingen. Het vergroot de kans op voetklachten op latere leeftijd.’

Met slippers heeft Hosman minder moeite. Maar je moet ze niet langer dan 2 uur achter elkaar dragen: ‘Je loopt dan min of meer op blote voeten, en ter afwisseling is dat goed voor de ontwikkeling van de voet. Plastic slippers zijn wat dat betreft niet slechter dan gezondheidssandalen: in beide gevallen komt bij elke stap de hiel los van de ondergrond.’ Nadeel van goedkope slippertjes is dat ze bijna geen bescherming bieden. Ze zijn dus niet geschikt voor wandelingen.

Kinderschoenen doorgeven

Veel schoenenverkopers vinden het onverstandig om schoenen die al zijn gedragen, door te geven aan een broer of zus. ‘Onzin’, vindt Hosman. ‘Als de schoenen niet versleten zijn, is daar niets mis mee. Broertjes of zusjes in de leeftijd van 2 tot 5 jaar kun je zonder problemen op de schoenen van een oudere broer of zus laten lopen. Mits de voeten van de kinderen ongeveer dezelfde vorm hebben en de oudste geen last had van voetinfecties, zoals voetschimmels.'

De orthopeed is geen voorstander van tweedehandsschoenen via Marktplaats of andere kanalen: ‘Je weet niet wie de drager is geweest.’

Lees ook: