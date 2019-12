Lastige vlekken: zo los je ze op!

Ja hoor, daar gaat weer een lepel spinazie tegen een fris gestucte muur. En dat terwijl je net nog vette vingertjes van je bank hebt staan boenen. Een vlek is zo gemaakt met een kleintje in huis. Gelukkig werk je ze ook zo weer weg met een paar slimme trucs.

Rood fruit

Zo gezond en lekker, dat rode fruit in de zomermaanden. Maar wat doe je als je kleintje een aardbei op zijn broek uitsmeert?

Rood fruitvlekken haal je weg door ze eerst met koud water te deppen.

Druppel er wat citroensap op en laat dit kort inwerken.

Spoel het vervolgens uit en smeer de vlek in met wasmiddel.

Was de stof daarna op maximaal 40°C.

Bloedvlek

Gestruikeld? Na het nodige EHBO- en knuffelwerk, is het belangrijk om een bloedvlek snel te behandelen.

Spoel de kleding eerst met veel koud water.

Laat het daarna weken in warm water met inweekmiddel en stop het in de wasmachine.

Is de bloedvlek opgedroogd?

Week het textiel eerst in koud water en los per liter een halve eetlepel zout op.

Spoel het uit en zet het minimaal een half uur in de week met warm water en inweekmiddel. Stop de kleding daarna in de wasmachine.

Poepvlek

Tja, onsmakelijk is het wel, maar elke ouder zal er ongetwijfeld een keer meer geconfronteerd worden: de poepvlek.

Schep eerst zo veel mogelijk poep weg, van het buitenste deel van de vlek naar binnen.

Op kleding:

Spoel de resterende poep weg met koud water en zet het artikel in de week. Gebruik warm water en een inweekmiddel. Tot slot wassen en naspoelen.

Op een meubelstof of tapijt

Dep met een doekje met een oplossing van een eetlepel fijnwasmiddel in een halve liter warm water. Maak dan een papje van de oplossing met een absorberend poeder. Breng dat papje 5 mm dik op de plek aan. Laat het opdrogen en zuig het op. Zo nodig herhalen.

Viltstift

Hartstikke lief die tekening voor opa, maar binnen de lijntjes kleuren lukt nog niet helemaal.

Dep eerst met een doekje met alcohol op de stof.

Smeer de vlek daarna in met wasmiddel en stop de kleding (of het tafelkleed) in de wasmachine.

Is de vlek er niet helemaal uit, dep hem dan met een doekje met wasbenzine.

Zit de stiftvlek op stof die je niet kunt wassen? Dep dan met alcohol of wasbenzine. Als dat niet helpt, kun je een vlekverwijderaar proberen.

Grasvlek

Na al dat gekruip in het park kun je er niet omheen: grasvlekken.

Maak de vlek vochtig met wat alcohol en smeer er daarna wat wasmiddel op.

Was het kledingstuk vervolgens op de normale manier.

Is de vlek er nog niet uit, dan kun je de vlek nog met een oplossing van 1 deel ammonia en 1 deel water deppen.

