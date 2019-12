Product details

Boek

Publicatiedatum: 29 mei 2018

Verschijningsvorm: Boek

Aantal pagina’s: 176

ISBN: 978 905951 4140

Levertijd: 4 dagen

E-book

Samenvatting

We gebruiken internet iedere dag: via smartphone, tablet en pc maar ook via steeds meer andere ‘slimme’ apparaten. En we zouden niet meer zonder kunnen. Als we niet meer kunnen internetbankieren regent het klachten. Om nog maar te zwijgen over een storing bij Netflix, Facebook of Google. Maar deze afhankelijkheid van internet brengt ook risico’s met zich mee. In het boek Online veiligheid zetten we alle risico’s op een rij én we leggen uit hoe je die risico’s kunt verkleinen en voorkomen



Wat vind je in dit boek?

informatie over phising, malware, ransomware en andere bedreigingen

hulp bij updates, virusscannen, back-ups, veilige verbindingen en wachtwoorden

tips & adviezen over veilig downloaden en online betalen



Voor wie is dit boek bestemd?

Voor iedereen die hackers en andere ongewenste online indringers liever buiten de deur houdt en zijn of haar privégegevens graag privé houdt.

