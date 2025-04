Meldpunt variabele energiecontracten

Wat is er mis?

Volgens de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam mochten energieleveranciers de tarieven van hun variabele energiecontracten tussentijds niet verhogen.

Miljoenen Nederlandse huishoudens hebben daardoor te veel betaald voor hun energierekening. Soms tot duizenden euro’s per gezin.

Onze eisen

We willen dat onterechte verhogingen worden terugbetaald aan gedupeerden. Als energieleveranciers dit niet uit zichzelf doen, gaan we procederen. Daarnaast moeten energiemaatschappijen vanaf nu duidelijk zijn over het tussentijds wijzigen van de tarieven.

Wat gaan we doen?

Via ons meldpunt verzamelen we gedupeerden. Tegelijkertijd onderzoeken we wat er precies aan de hand is, en gaan gesprekken aan met energieleveranciers, Energie Nederland en het Ministerie van Economische Zaken.

In een later stadium vragen wij je mogelijk om meer informatie over je leverancier(s) en facturen aan ons door te geven.

Meld je aan