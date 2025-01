Virtueel geld in games

Wat is er mis?

Spelers weten niet precies hoeveel ze uitgeven in games omdat prijzen niet in euro’s zijn aangegeven. Je rekent af met digitale munten die je koopt met echte euro’s. Vaak moet je deze munten in verwarrende bundels kopen. Hierdoor geef je meer uit dan nodig is.

De ontwikkelaars schenden ook consumentenrechten die je in de offline wereld wel hebt. Munten kunnen bijvoorbeeld afgepakt worden als je de regels zou schenden. Of je krijgt geen geld terug voor niet gebruikte munten.

Wat gaan we doen?

Wij hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie en het netwerk van toezichthouders die consumentenrechten beschermen. Dat deden we samen met onze koepelorganisatie in Brussel en 21 andere consumentenorganisaties uit 17 landen. We willen dat zij optreden tegen de misleidende praktijken van gameontwikkelaars.

Wat zijn onze eisen?

We willen dat game-ontwikkelaars eerlijk zijn over prijzen zodat je precies weet hoeveel je uitgeeft. En voorwaarden moeten eerlijk zijn. Zodat spelfuncties niet meer ingetrokken kunnen worden, waardoor je iets verliest of de waarde verandert.