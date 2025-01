Aftelklok misleidt

Bij een aanbieding voor een overnachting bij Fletcher Hotels gaat SocialDeal op meerdere punten de mist in. Zo staat er bij de aanbieding een aftelklok met de tekst dat over beperkte tijd een nieuwe deal verschijnt. Het lijkt daarom alsof je moet opschieten, omdat je anders te laat bent. Maar SocialDeal adverteert dagelijks met deze aanbieding. De Reclame Code Commissie (RCC) vindt die aftelklok daarom misleidend.

Verzonnen korting

Bij de aanbieding adverteert SocialDeal ook met een korting van 50%. Daardoor lijkt de prijs heel aantrekkelijk. Maar we ontdekten dat dit niet klopt. Want Fletcher Hotels verkoopt deze bon ook, en zelfs goedkoper dan via SocialDeal. Bij SocialDeal ben je dus duurder uit. De RCC vindt de korting daarom een oneerlijke reclame.

Bijkomende kosten

Verplichte kosten voor een overnachting moeten direct bij de prijs staan. Dat zijn kosten die je altijd moet betalen. Maar SocialDeal zijn die niet direct zichtbaar. En dat mag niet. Ook doet SocialDeal alsof de aanbieding geldt in ruim 100 hotels. Maar in werkelijkheid is de actie maar geldig bij zo’n 20 hotels. Tenzij je bijbetaalt. Dat zet SocialDeal er ook niet bij. Volgens de RCC is dit ook misleidend.

De commissie beveelt SocialDeal aan om niet langer op deze manier reclame te maken. SocialDeal is niet in beroep gegaan tegen de uitspraak. Daarom hopen we dat het bedrijf snel stopt met misleiden via haar website.