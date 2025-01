Lekker dan...

Een multivitamine-gummie is een winegumachtig snoepje. Een heel aantal vitamines en mineralen hebben een bittere smaak, sterke kleur of onaangename structuur. Fabrikanten van gummies laten al deze vitamines en mineralen achterwege, omdat dit een lekker smakend snoepje onmogelijk maakt. Wat overblijft is een onvolledige multivitamine.

Een 'normale' multivitamine heeft de vorm van een tablet, die je met water inslikt. Of een kauwtablet met een smaakje, die je eet. Deze bevatten zo goed als alle 13 vitamines en 11 belangrijkste mineralen. De meeste gummies missen 3 à 4 vitamines en rond de 10 belangrijkste mineralen. Dit geldt ook voor grote merken zoals Davitamon, Dagravit, Holland & Barrett, Kruidvat en Etos.

Soort multivitamine Aantal onderzochte producten Gemiddelde prijs per dagdosering Gemiddeld aantal vitamines Gemiddeld aantal mineralen Volwassenen Gummies 22 €0,50 9,5 1,5 Tabletten 10 €0,20 12,5 10,5 Kauwtabletten 7 €0,15 12,5 7,5 Kinderen Gummies kids 27 €0,50 8,5 1,5 Kids kauwtabletten 10 €0,20 12,0 8,0

Schamele gummies

Multivitamine-gummies voor kinderen bevatten de minste vitamines en mineralen. De Multi Kind Lijnzaadolie van Holland & Barrett is de meest schamele gummie van allemaal. Deze gummie is volgens de website ‘met zorg samengesteld voor kinderen.’ Een vergaande claim voor een supplement met 0 mineralen en maar 5 vitamines. Voor volwassenen is de gummie van Kruidvat een van de onvolledigste.

Merk & Type Prijs per dagdosering Aantal vitamines Aantal mineralen Volwassenen New Nordic Multi Vegan gummies €0,63 9 0 Kruidvat Multi gummies weerstand €0,23 9 0 My Vitamins Multivitamin Gummies €0,26 7 2 Kinderen Holland & Barrett Multi Kind Lijnzaadolie €0,33 5 0 Vitaviva Vitakids Multivitamin €1,17 6 0 Hema Multi ABCDE kind €0,15 7 0

Claim multivitamine-gummies klopt niet

Grote merken als Etos, Lucovitaal en Flinndal kiezen voor vergaande claims als ‘alles in 1’, ‘A-Z’ en ‘een complete multivitamine’. Terwijl er lang niet alle 13 vitamines in zitten en maar 1 of 2 mineralen. Hun reacties over de claims kunnen we moeilijk serieus nemen.

Etos (Ahold) komt bij 'alles in 1' niet verder dan ‘een product dat diverse vitamines en/of mineralen bevat’. Flinndal praat de claim in eerste instantie ook goed: ‘Een multivitamine kan als 'compleet' worden beschouwd wanneer deze een uitgebalanceerde mix van verschillende vitamines en mineralen biedt die veelvoorkomende voedingsbehoeften dekt.’ Flinndal verwijdert deze online claim gelukkig na aandringen. Lucovitaal zwijgt over zijn 'A-Z'. Als de claims blijven, overwegen wij naar de Reclame Code Commissie te stappen.

Verwachtingen

Het staat je als fabrikant vrij een supplement naar eigen inzicht samen te stellen. Maar met de naam multi of multivitamine schep je toch een bepaalde verwachting.

Van ons panel van ruim 4600 mensen verwacht bijna de helft dat een multivitamine alle of zoveel mogelijk soorten vitamines en mineralen bevat. ‘Als iets een multivitamine mag heten, verwacht ik dat er dezelfde hoeveelheid vitamines in zit, ongeacht de vorm’, zegt een panellid. Slechts 6% is het eens met de stelling ‘een multivitamine moet lekker smaken, dat is belangrijker dan de samenstelling’.

Heb je ze nodig?

Als je voldoende, gezond en gevarieerd eet, hoef je niet bang te zijn voor een tekort aan vitamines en mineralen. Alleen ouderen die heel weinig eten of mensen die een strikt dieet voor gewichtsverlies volgen, hebben baat bij een multivitamine.

Ook geldt voor onder meer jonge kinderen en ouderen het advies om specifieke vitamines zoals vitamine D te slikken. Kies je voor een multivitamine? Let er dan op dat deze specifieke vitamine(s) er voldoende in zitten. En slik van de andere vitamines en mineralen niet meer dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid.