Pas op voor nepkortingen Social Deal

Onduidelijke kortingen

Eerder dit jaar klaagden we bij de Reclame Code Commissie (RCC) over Social Deal. Het adverteerde namelijk bij een aanbieding voor een hotelovernachting met een doorgestreepte van-prijs die nooit bestaan had. Ook het kortingspercentage bleek niet te kloppen. Onze klacht ging over een enkele aanbieding. Maar we zien doorgestreepte prijzen bij alle aanbiedingen op deze website. Een doorgestreepte prijs die nooit is gerekend, is een nepkorting. Of er moet duidelijk bij staan dat die doorgestreepte prijs een adviesprijs is.

Oordeel: misleidend en oneerlijk

Het oordeel van de RCC is duidelijk. Het kortingspercentage en de doorgehaalde van-prijs die Social Deal bij de aanbieding zette, zijn misleidend en oneerlijk. Op deze manier maakt Social Deal de aanbieding aantrekkelijker dan die is. De commissie adviseert Social Deal ook om niet meer op deze manier reclame te maken.

Social Deal belooft beterschap

Direct na de uitspraak in augustus beloofde Social Deal niet langer op deze manier reclame te maken. Maar behalve bij deze ene aanbieding, is Social Deal daar niet mee gestopt. Dat lieten we aan de RCC weten. Die doet nu onderzoek. Als die bevestigt dat Social Deal de afspraak niet nakomt, krijgt toezichthouder ACM een seintje. We hopen dat die dan ingrijpt.

Pas op voor de nepkorting!

Door dit soort onduidelijke kortingen lijken aanbiedingen aantrekkelijker dan ze eigenlijk zijn. Je krijgt verkeerde informatie over de prijs. Daardoor kun je een verkeerde aankoopbeslissing maken. We vinden het daarom nepkortingen.

Ook volgens de ACM mag een winkel alleen een doorgehaalde prijs gebruiken als dat de echte prijs was in de afgelopen maand. En waarschuwt voor nepkortingen, omdat doorgehaalde prijzen niet altijd echt gerekend werden. Toch gaat Social Deal ondanks de regels en de toezegging door met doorgestreepte van-prijzen en kortingen die niet kloppen. Daarom waarschuwen we je voor de nepkortingen van deze webwinkel. Daarnaast bereiden we verdere stappen voor.