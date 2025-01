Contractering ziekenhuizen verbeterd

Het gaat hier zowel om een verbetering ten opzichte van de meting medio november als in vergelijking met de meting in de eerste helft van december vorig jaar. Consumentenbond brengt jaarlijks in het kaart welke ziekenhuizen en ggz-zorgverleners gecontracteerd zijn.

Contractering niet op tijd rond

Vorig jaar vroeg Consumentenbond aan de Nederlandse Zorgautoriteit in te grijpen toen bleek dat de contractering van zorgaanbieders niet op tijd rond was. Voor consumenten betekent dit dat ze niet altijd tijdig weten of hun huidige of toekomstige zorgverzekeraar een contract heeft met hun zorgverleners. Dat is een financieel risico. Als je naar een zorgverlener zonder contract gaat, loop je de kans dat je een deel van de rekening zelf moeten betalen.

Grootste verandering bij a.s.r.

Bij verzekeraar a.s.r. is de grootste verandering te zien: van 72% nog niet gecontracteerd in november naar 18% nu. Alle ziekenhuisorganisaties zijn op dit moment in onderhandeling of hebben een contract. Wel zijn er nog enkele specifieke locaties zonder contract. Opvallend is dat enkele ziekenhuizen (St. Antonius en Haga) de status gecontracteerd hebben gewijzigd in weer in onderhandeling.

Bij de start van het zorgseizoen waren veel ziekenhuizen nog niet gecontracteerd. VGZ was toen vorige maand koploper in negatieve zin. Deze verzekeraar was nog 73% van de ziekenhuizen, nu nog met 44%. CZ en Zilveren Kruis onderhandelden in november met 55% van de ziekenhuisorganisaties, nu nog met 41% respectievelijk 31%. DSW is nog in onderhandeling met 37% van de ziekenhuizen (was 46%). Menzis ging van 62 naar 41% afgelopen maand, Zorg en Zekerheid van 39 naar 23% en ONVZ van 48 naar 38%.

Garantie voor vergoeding

Dat de contractering met ziekenhuizen niet rond is, hoeft voor verzekerden bij CZ, DSW en Menzis geen probleem te zijn. Zij geven (deels) de garantie voor vergoeding van de ziekenhuizen waarmee ze nog in onderhandeling zijn.

ZBC's en GGZ iets vaker gecontracteerd

Het aantal gecontracteerde zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) is iets verbeterd. Al blijft het percentage gecontracteerde privéklinieken laag. CZ is de negatieve uitschieter: slechts 4% van de zelfstandige klinieken is gecontracteerd. Het aantal gecontracteerde GGZ-zorgverleners is iets toegenomen, maar nog steeds blijft een groot deel van de beschikbare zorgverleners ongecontracteerd.