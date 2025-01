Prijsstijgingen

Stijgende prijzen van boodschappen zijn al ruim 2 jaar regelmatig in het nieuws. Maar de piek lijkt nu achter de rug. De prijzen van veel producten dalen een beetje, vooral van huismerken en budgetmerken. Basisboodschappen zijn nog altijd 31% duurder dan ruim 2 jaar geleden.

Bij A-merken en luxe boodschappen blijven de prijzen hoog. Zoals bij kant-en-klaar maaltijden of banket.

Prijsstijgingen oneerlijk

Mensen begrijpen de prijsstijgingen niet en vinden ze vaak oneerlijk. Een paar van de meldingen op ons meldpunt Eerlijk:

Over Jumbo: 'De dagelijkse boodschappen zijn onbetaalbaar geworden, zeker als je gezond wilt eten. In augustus 2023 kost Jumbo Slagers Achterham €19,90 per kg. Twee maanden later, in oktober 2023 €29,90! Een prijsverhoging van bijna 50%!'

Over Albert Heijn: ‘De prijs van extra rinse appelstroop was in oktober 2022 nog €0,99 per potje. Drie maanden later kost hetzelfde potje €1,69. Dat is een prijsstijging van maar liefst 70%! Dat vind ik onredelijk.’

Over Aldi: ‘Absurde prijsstijgingen bij kaas. Plakken Goudse jonge kaas kost nu €4,69. Diezelfde kaas kost bij Aldi in Duitsland €2,79.’

'Waanzinnige prijsstijgingen in mijn supermarkt. Bijvoorbeeld spekreepjes van €2,50 naar €4,50.'

'Idiote prijsstijgingen terwijl bedrijven recordwinsten boeken.'

Goedkoopste supermarkt

Bij Dirk zijn basisboodschappen gemiddeld 8% goedkoper.

We vergeleken in oktober 2023 voor ruim 120 basisproducten de laagste prijzen die we in de winkel konden vinden. We hebben niet naar A-merken en aanbiedingen gekeken.

Supermarkt Prijsniveau basisboodschappen Dirk (Laagste Prijs) 8% goedkoper Vomar 6% goedkoper Hoogvliet 5% goedkoper Dekamarkt 4% goedkoper Aldi 3% goedkoper Lidl 3% goedkoper Albert Heijn 1% goedkoper Jumbo 1% goedkoper Plus 1% goedkoper Coop 3% duurder Picnic 4% duurder Poiesz 9% duurder Spar 15% duurder

Peildatum: oktober 2023

De grote landelijke supermarkten: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus zitten net onder het gemiddelde. Bij deze 5 maakt het eigenlijk niet veel uit waar je je basisboodschappen koopt. Wil je echt goedkoper uit zijn? Koop dan je basisboodschappen bij Dirk, Vomar of Hoogvliet.

Dure A-merken

Voor basisboodschappen zoals melk, koffie, thee, rijst of pindakaas is altijd wel een goedkoper huismerk of budgetmerk te vinden.

Als je geen A-merken koopt, ben je gemiddeld 53% goedkoper uit. En dat verschil is alleen maar groter geworden. Eind 2021 was het 50%, en 5 jaar geleden nog 40%.

A-merken waar je flink op kunt besparen

Voorbeelden van producten waar je veel op kunt besparen als je voor een ander merk kiest zijn:

SUN vaatwastabletten: 80%

Robijn wasmiddel: 80%

Ariel wasmiddel: 70%

HAK appelmoes: 70%

Lipton icetea: 70%

Dreft afwasmiddel: 65%

Coca Cola/Fanta/Sprite: 60%

Grand Italia spaghetti: 55%

A-merken lijken zich steeds meer uit de markt te prijzen. Ze zijn wel veel vaker in de aanbieding dan huismerken. Toch kunnen ‘1+1 gratis’-aanbiedingen vaak niet tegen de enorme prijsverschillen op. Niet zo gek dus dat consumenten vaker goedkopere merken kopen. Of A-merken soms zelfs buiten Nederland kopen.

Let op aanbiedingen

Wil je toch graag A-merken, koop dan aanbiedingen. Merken zoals Robijn, Ariel, Dove, Coca Cola, Fanta en Douwe Egberts zijn zo vaak in de aanbieding dat je ze eigenlijk nooit voor de volle prijs hoeft te kopen.

Nederland is veel meer een aanbiedingenland dan onze omliggende landen. De gemiddelde korting die je in Nederland op A-merken krijgt lag in februari 2023 boven de 35%. En bij meer dan een kwart van de aanbiedingen krijg je 50% of meer korting.

Het verlies dat supermarkten en fabrikanten hiermee lijden moeten ze weer terug verdienen met de normale prijzen. Dit is de voornaamste reden waarom de normale prijzen van A-merken in Nederland vaak hoger zijn.