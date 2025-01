Succesvolle politieke bijeenkomst online fraude

Update 2 december 2024:

Kamerlid Michon-Derkzen diende na de bijeenkomst een motie in die de regering oproept de aanpak op online fraude te verstevigen. De motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen. Er moet volgens haar een publieke-private fraudehub komen. Dat is één centrale plek waar bedrijfsleven en overheid samenwerken om fraude te bestrijden. Hiervoor wil Michon-Derkzen ook de Fraudehelpdesk doorontwikkelen. Het plan moet voor de zomer 2025 klaar zijn.

Bijeenkomst

Online fraude is een van de grootste vormen van criminaliteit. Dit kunnen we alleen goed bestrijden als iedereen samenwerkt. Daarom organiseerden we samen met MKB Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken een bijeenkomst voor Tweede Kamerleden. Ook de politie en Thuiswinkel.org deden mee.

We deelden informatie over de diverse vormen van online fraude. Zoals bankhelpdeskfraude en datingfraude. We vroegen ook aandacht voor het aanpakken van nepwebshops. Het was een goed gesprek. Aanwezig waren Ingrid Michon-Derkzen (VVD), Marieke Wijen-Nass (BBB), Jan Valize (PVV) en Songül Mutluer (PvdA/GL).