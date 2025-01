Behoorlijk irritant

Krimpflatie is behoorlijk irritant, vinden veel consumenten. Via ons meldpunt Eerlijk kregen wij er zo’n 1300 meldingen over (cijfers: november 2023). 'In alle bossen tulpen bij supermarkten zitten 8 tulpen in plaats van 10. Schandalig!', schrijft iemand.

'Ik kocht WC-papier in de aanbieding bij de Deka. Bij thuiskomst deed ik de rollen in mijn wc-rolhouder en merkte meteen dat ze veel minder dik zijn,' zegt een ander. Ook de A-merken doen eraan mee: 'Tot mijn verbazing zag ik na de aankoop van Andrélon conditioner dat de fles een stuk kleiner is geworden. Maar de prijs is hetzelfde gebleven'.

Krimpflatie: 20 voorbeelden

Van de opvallendste meldingen zochten we uit hoeveel minder je als consument precies krijgt. Bij de onderstaande 20 producten zie je hoeveel procent de prijs steeg. En wat de prijs en inhoud voor en van ná de verpakkingswijziging is. Van een aantal producten vonden we nog een oude verpakking, waardoor je het verschil extra goed kunt zien.

Reacties van fabrikanten en supermarkten

Wij wilden natuurlijk weten wat hier achter zit. Daarom vroegen wij de brancheverenigingen, fabrikanten en supermarkten om een reactie.

Van het kastje naar de muur

De brancheverenigingen sturen ons van het kastje naar de muur. De koepels van supermarkten (CBL) zegt niet verantwoordelijk te zijn voor wat A-merken doen. En de branchevereniging van fabrikanten (FNLI) zegt dat supermarkten zelf de prijs bepalen. En de keuze is aan de fabrikant om verpakkingen te verkleinen.

Slappe reacties

Jumbo en Sportlife reageren behoorlijk slap. Supermarkt Jumbo reageert afwijzend en zegt 'geen aanleiding te zien om over veranderingen in producthoeveelheden te communiceren, anders dan met de wettelijke voorgeschreven vermelding van de precieze producthoeveelheid op de verpakking en het schap'.

Sportlife gooit het op een nieuwe receptuur: 'Op al onze Sportlife verpakkingen staat aangegeven dat we de receptuur hebben aangepast met daarbij hoeveel kauwgoms er in het potje zitten.'

Veel fabrikanten draaien er niet om heen

Andrelon zegt dat het 'makkelijker was om in plaats van de prijzen te verhogen de verpakkingen te verkleinen. Hierdoor blijven producten bereikbaar voor consumenten met een beperkt(er) budget'. En onder andere Sun, Vision en Vanish wijzen op de gestegen grondstof- energie- en arbeidskosten.

'Minder verpakkingsmateriaal'

Klene, Corona en Van Melle geven er een mooie draai aan en gooien het op duurzaamheid:

Van Melle: 'Met het verlagen van het netto gewicht is het verpakkingsmateriaal per kilo product ook gelijk verlaagd. Daarmee draagt het bij aan de ambities om verpakkingsmateriaal te verminderen,' zegt Van Melle.

Corona zegt de verpakking te hebben aangepast 'in lijn met onze standaardgrootte in Europa en geharmoniseerd over de verschillende landen. Dat zorgt ervoor dat we alle flesjes in Europa kunnen produceren en hierdoor onze CO2-uitstoot kunnen minimaliseren.'

En Klene 'heeft de verpakkingswijziging aangegrepen om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken per kilogram product.'

Krimpflatie vaak slechter voor het milieu

Maar krimpflatie is vaak juist slechter voor het milieu. Producten zijn eerder op en je moet ze dus vaker opnieuw kopen. Dit zorgt voor meer verkeer en meer afval. Denk alleen al aan telkens weer een nieuwe plastic dop op de verpakking. Soms blijft de verpakking zelfs net zo groot als de oude en zit er gewoon minder in. Nóg slechter voor het milieu dus.

Wij zijn er klaar mee, jij ook?

Uit de reacties van fabrikanten, supermarkten en de brancheverenigingen blijkt niet dat zij van plan zijn hiermee te stoppen. Wij blijven daarom oproepen om voorbeelden van krimpflatie te melden op ons meldpunt.