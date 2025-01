Tickets vergelijken

Wil je met het vliegtuig op reis, dan kom je al gauw uit bij online reisbureaus die losse vliegtickets verkopen. Booking.com, CheapTickets.nl, eDreams, GoToGate, Tix.nl en Trip.com zijn bekende voorbeelden van zulke ticketsites. Ze beloven uitgebreide vergelijkingen en goedkope tickets. Die beloften kloppen vaak niet.

Geen easyJet, KLM en Ryanair

We controleerden het aanbod van 11 populaire ticketsites. Allen beloven ze uitgebreide vergelijkingen. Maar ticketsite Kiwi toont geen vluchten van easyJet, CheapTickets.nl en Vliegwinkel geen KLM-vluchten. En ticketsites Booking.com, CheapTickets, eDreams, Expedia, Opodo en Vliegwinkel laten geen vluchten van Ryanair zien. Terwijl al deze luchtvaartmaatschappijen heel groot en relevant zijn. Als die buiten een prijsvergelijking vallen en je dat niet weet, koop je misschien een duurdere of ongunstigere vlucht.

Verstopte kosten en nepkortingen

Daarnaast verstoppen ticketsites CheapTickets.nl, eSky, Vliegwinkel en Tix.nl verplichte boekingskosten. Terwijl die oplopen tot €63 per persoon en luchtvaartmaatschappijen zelf zulke kosten niet rekenen. We kwamen ook nepkortingen tegen. Dat zijn kortingen die niet bestaan of zo onduidelijk zijn, dat ze niet te controleren zijn. Van de belofte van een 'goedkoop' vliegticket blijft zo weinig over.

Boekingsites: geen aanrader

Alle vliegreizen in ons onderzoek kopen we het goedkoopste direct bij de luchtvaartmaatschappij. En niet via ticketwebsites. Alleen een KLM-ticket kost iets minder op Booking.com, Expedia.nl en Trip.com. Maar op die websites liepen weer tegen andere problemen aan. Geen enkele van 11 onderzochte ticketsites is daarom een aanrader. We raden je wel aan om een los vliegticket altijd direct bij de luchtvaartmaatschappij te kopen.

Stoel bij verzonnen uitgang

Bij steeds minder maatschappijen kun je niet meer gratis een koffertje inchecken of als handbagage meenemen. Ook het boeken van een stoel kost meestal geld. Die kosten staan dus los van de prijs van je vliegticket. Bijna alle ticketsites verkopen deze extra diensten, alleen niet voor de echte prijs. De prijzen van bagage of stoelreservering gaan vaak meermaals over de kop. En daar zijn ze niet eerlijk over. Zonder dat we het doorhebben, betalen we voor bagage tot wel 4 keer zoveel als op de website van de luchtvaartmaatschappij zelf.

We zien ook dat plattegronden van vliegtuigen bij Booking.com en Gotogate niet kloppen. De aanbieders verkopen stoelen bij een nooduitgang op rij 31 bij easyJet, terwijl daar in werkelijkheid helemaal geen nooduitgang zit. Je betaalt dus voor een stoel met extra beenruimte, maar krijgt een van de kraptste stoelen aan boord.

Onzindiensten

Ook verkopen veel ticketsites allerlei onzindiensten. Dat zijn diensten die eigenlijk gratis of onnodig zijn. Zoals hulp bij online inchecken bij Esky voor €7. Of het dienstenpakket van Booking.com van €97, voor het wijzigen en annuleren zonder servicekosten. Dat biedt het ook aan bij vluchten die helemaal niet te annuleren of te wijzigen zijn. Bovendien betaal je zulke servicekosten niet, als je je vliegticket direct bij de luchtvaartmaatschappij boekt.