Nieuws | 24 juni 2021

TikTok ontvangt claim van 1,5 miljard euro voor schending privacy van kinderen

TikTok moet Nederlandse kinderen een schadevergoeding betalen voor het onrechtmatig verzamelen en verhandelen van hun gegevens. Ook moet het bedrijf verzamelde gegevens verwijderen, en zich voortaan aan de wet houden. Dat eisen de Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy. Als TikTok niet op de eisen ingaat, dan stapt de Stichting in samenwerking met de Consumentenbond naar de rechter.

