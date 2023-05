Je meldt je gratis aan via het formulier op de website van Consumentenbond Claimservice. Door je aanmelding, steun je de actie , kan je een schadevergoeding eisen, kom je op voor je rechten en laat je je stem horen tegen Google. Je kunt je aanmelden vanaf 16 jaar. Bent je nog geen 18 jaar? Vraag dan je ouders/verzorgers om toestemming voordat je je aanmeldt.

Na je aanmelding krijg je een e-mail ter verificatie en wordt je gevraagd een deelnemersovereenkomst in te vullen om je deelname aan de Google-claim te bevestigen. Je doet dit in 'Mijn dossier' via de website van Consumentenbond Claimservice.

Geen vergoeding, geen betaling

Bij deelname aan de claim geldt het 'no cure, no pay' - principe. Dat betekent dat jij nu niets hoeft te betalen. De financier krijgt een percentage van de vergoeding als de claim tot een goed einde is gebracht. Als een positief resultaat wordt behaald door een schikking of een positieve uitspraak, en voor jou een schadevergoeding wordt toegewezen, dan wordt van dat bedrag maximaal 25% ingehouden.

Als er geen schikking of positieve uitspraak komt, krijgt de financier niets en moet hij de kosten dragen. Jij hoeft in dat geval niets te betalen.

No cure, no pay verder uitgelegd op de website van de Stichting.

Als je van gedachten verandert

Je kunt je afmelden door een e-mail te sturen naar vragen@claimservice.nl. We vragen je om 'Opzeggen overeenkomst Google' in het onderwerp op te nemen. Je hoeft geen reden voor je afmelding op te geven.

Meld jij je binnen 60 dagen af, dan heeft dat geen financiële gevolgen. Als je je meer dan 60 dagen na je aanmelding afmeldt, dan ben je een deel van de overeengekomen ‘no cure, no pay’- vergoeding verschuldigd, maar alleen als er uiteindelijk een vergoeding wordt toegewezen. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden in jouw deelnemersovereenkomst. Deze vind je in je digitale dossier. Meer informatie hierover kun je ook bekijken op de website van de Stichting.