Transavia moet vergoeden

Sinds dit voorjaar annuleerde en wijzigde Transavia honderden vluchten, bijvoorbeeld vanwege een tekort aan piloten. Getroffen passagiers hebben vaak recht op een financiële vergoeding, variërend van €125 tot €600 per persoon. Ook als Transavia hen in de 2 weken voor hun vlucht informeerde over die wijziging. Veel reizigers weten dat niet, of worden door de website of klantenservice afgewezen als ze om die vergoeding vragen. De website was onduidelijk en bevatte veel drempels. De klantenservice verwijderde per ongeluk openstaande claims en paste de regels niet altijd juist toe.

We helpen je nu om een vergoeding te krijgen en starten een procedure tegen Transavia om het voor de toekomst beter te regelen.