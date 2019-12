Beruchte vervolgzender Slimfruit heet nu Garciniacambogia

In korte tijd heeft de Consumentenbond veel klachten ontvangen over vervolgzender Garciniacambogiabio.online. Het blijkt om een oude bekende in een nieuw jasje te gaan: Slimfruit. De Consumentenbond raadt aan om niet te betalen.

Identiek aan Slimfruit

De website van Garciniacombogia is identiek aan die van Slimfruit en ook Garciniacambogia beweert net als Slimfruit dat hun product zou worden aangeraden door dr. Oz. De doosjes van beide producten zijn -behalve de naam- identiek. De klachten over beide bedrijven zijn precies hetzelfde: mensen melden een proefpakket te hebben besteld, maar in plaats van het proefpakket ontvangen ze direct een dure vervolgzending van €68. Wie het pakket terug stuurt, krijgt met allerlei weerstand te maken bij het bedrijf. Daarbij is de advertentie van Garciniacambogia net zo onduidelijk als die van Slimfruit.

Maandelijks €68

Op de website Garciniacambogiabio.online staat onderaan de advertentie voor het 'gratis proefpakket' in kleine lettertjes dat er maandelijkse zendingen van €68 volgen als je niet op tijd annuleert. De Consumentenbond vindt de advertentie misleidend, omdat deze informatie erg verstopt staat. Ook wekt de advertentie de suggestie dat consumenten elk moment kosteloos kunnen annuleren.

Meer dan 600 klachten

Over Slimfruit ontving de Consumentenbond al meer dan 600 klachten. Ook raakte het bedrijf eind vorig jaar in opspraak omdat het via de Nederlandse Incasso Centrale nepdagvaardingen verstuurde.

Niet betalen voor ongeldige overeenkomst

Aangezien de praktijken van Garcianacambogia hetzelfde zijn als die van Slimfruit waarschuwt de Consumentenbond hier alvast voor. De Consumentenbond raadt gedupeerden aan zich niet onder druk te laten zetten om te betalen voor de vervolgzendingen of door de dreiging van een eventuele nepdagvaarding, aangezien de overeenkomst in de meeste gevallen ongeldig is.

