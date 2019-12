Pleidooi voor voedselkeuzelogo succesvol

Staatssecretaris VWS gaat onderzoek doen

De staatssecretaris van VWS zal bij het onderzoek naar een nieuw voedselkeuzelogo ook gebruik maken van ons Consumentenonderzoek Voedselkeuzelogo’s (pdf). Dit staat in de brief over accenten in het voedselbeleid van minister Schouten en staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer voor de komende jaren.

De Consumentenbond wil dat consumentenwensen en -begrip centraal staan bij de criteria van een nieuw voedselkeuzelogo. De duidelijke voorkeur van consumenten voor een logo met verkeerslichtkleuren op álle producten, zowel gezonde als ongezonde, moet het uitgangspunt zijn.

