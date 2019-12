Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Foscam C2 is duurder dan de C1 vanwege de betere beeldkwaliteit (full-hd). Met de gratis Foscam-app kun je zien wat er thuis gebeurt en waarschuwingen krijgen als er beweging gedetecteerd wordt. Voor je privacy en veiligheid van dit product uit 2015 is het heel belangrijk de updates uit te voeren die in de app worden aangekondigd met een rood cirkeltje! Updaten gaat niet vanzelf.