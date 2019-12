Netatmo Welcome Camera NSC01-EU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Netatmo Welcome Camera - zonder abonnementskosten - gebruikt de cloud alleen om screenshots op te slaan en te bepalen wie in beeld is. Video’s bewaart hij op zijn geheugenkaart, waarbij hij steeds de oudste beelden overschrijft. Hij kan tot 16 personen leren herkennen. Dat maakt notificaties betekenisvoller, maar kost tijd: notificaties komen pas na 10 tot 30 seconden aan. Helaas moet de cilindervormige Netatmo op een plat oppervlak staan en kijkt hij altijd recht vooruit.