Consumentengids 10 2025 met bol 1200x1200
Consumentengids 10 2025

Type product
  • Onafhankelijk en advertentievrij tijdschrift
Losse gids (digitaal)

  • Publicatiedatum: 30 september 2025
  • Aantal pagina’s: 68
  • Bestandsformaat: PDF
  • Levertijd: direct

In dit nummer onder andere:

  • Test afzuigkappen
  • Waarom gehakt opeens zo duur is
  • Opgejaagd door Booking.com
  • Wat 48h of 72h op deodorant betekent
  • Nalaten aan een goed doel
  • Test videodeurbellen
  • Claims op producten
  • Energieleveranciers
  • Test vaatwassers
  • Annuleringsverzekering
  • Collectieve warmte
  • Hogere hypotheekrente?
  • Test espressomachines
  • Verkiezingen
  • Schikking Volkswagen
  • Incassobedrijven
  • Stekeligheden en nog veel meer!

