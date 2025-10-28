Consumentengids 11 2025
Samenvatting
In dit nummer onder andere:
- Test draadloze speakers
- Moet je wel extra vitamines en mineralen slikken?
- 7 redenen voor een onderhoudsbeurt van je testament
- Ben je verzekerd bij schade na extreem weer?
- De gevaren van AI
- Test stofzuigers
- Pakketdiensten
- Hoortoestellen
- Test televisies
- Financiële volmacht
- Bieden op een huis
- Test tablets
- Stekeligheden en nog veel meer!
