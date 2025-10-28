icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Toon alle producten
Consumentengids 11 2025 met bol 1200x1200
Inkijkexemplaar

Consumentengids 11 2025

Type product
Als lid krijg je korting op boeken en e-books.
Ben je lid? Log in en je betaalt de ledenprijs. Wil je ook korting maar ben je nog geen lid? Word dan lid.
  • Onafhankelijk en advertentievrij tijdschrift
  • Gratis verzending

Product details

Losse gids (digitaal)

  • Publicatiedatum: 28 oktober 2025
  • Aantal pagina’s: 68
  • Bestandsformaat: PDF
  • Levertijd: direct

Samenvatting

In dit nummer onder andere:

  • Test draadloze speakers
  • Moet je wel extra vitamines en mineralen slikken?
  • 7 redenen voor een onderhoudsbeurt van je testament
  • Ben je verzekerd bij schade na extreem weer?
  • De gevaren van AI
  • Test stofzuigers
  • Pakketdiensten
  • Hoortoestellen
  • Test televisies
  • Financiële volmacht
  • Bieden op een huis
  • Test tablets
  • Stekeligheden en nog veel meer!

De Consumentengids bij een lidmaatschap
Wist je dat de digitale Consumentengids inbegrepen is in bijna al onze lidmaatschappen? Je kunt alle edities online lezen en profiteert ook van veel andere voordelen.