Consumentengids 12 2025
Samenvatting
In dit nummer onder andere:
- Test kroketten voor oven en airfryer
- Nepprofielen bij online dating
- Fysiotherapie en je zorgverzekering
- Test kledingstomers
- Nepaanbiedingen bij webwinkels
- Test friteuses en airfryers
- Fouten op kassabonnen
- Telefonische verkoop
- Test inbouwovens
- Exclusieve exemplaren
- Machtige verzekeraars
- Test vriezers
- Recht op garantie
- Stekeligheden en nog veel meer!
