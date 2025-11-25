icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Consumentengids 12 2025

Losse gids (digitaal)

  • Publicatiedatum: 25 november 2025
  • Aantal pagina’s: 68
  • Bestandsformaat: PDF
  • Levertijd: direct

Samenvatting

In dit nummer onder andere:

  • Test kroketten voor oven en airfryer
  • Nepprofielen bij online dating
  • Fysiotherapie en je zorgverzekering
  • Test kledingstomers
  • Nepaanbiedingen bij webwinkels
  • Test friteuses en airfryers
  • Fouten op kassabonnen
  • Telefonische verkoop
  • Test inbouwovens
  • Exclusieve exemplaren
  • Machtige verzekeraars
  • Test vriezers
  • Recht op garantie
  • Stekeligheden en nog veel meer!

