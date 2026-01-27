Consumentengids 2 2026

In dit nummer onder andere:

Is het verstandig om je zonnepanelen af en toe uit te zetten?

Test laserprinters

'Verse' producten die weken houdbaar zijn

Onduidelijke voorwaarden bij annuleringsregels

Wat is de beste internetprovider

Betrouwbaarheid auto's

Test knäckebröd

De nieuwe pensioenwet

Onzichtbare reclame

Test luchtontvochtigers

Supermarktsucces

De digitale euro

Test waterkokers

Hoe makkelijk is repareren?

Stekeligheden en nog veel meer!

