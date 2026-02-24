Consumentengids 3 2026

In dit nummer onder andere:

Test kwark: magere kwark en plantaardige alternatieven

Prijzen in bouwmarkten

Wat kun je doen als een klus slecht is uitgevoerd?

Waarom een gratis virusscanner een prima alternatief kan zijn

Weer prijsstijgingen bij betaalrekeningen

Test thermometers

Duitse boodschappen

Social washing

Test inductiekookplaten

Aftrek zorgkosten

Test fotocamera's

Verzekering of garantie?

Belastingaangifte 2025

Stekeligheden en nog veel meer!

