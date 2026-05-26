Consumentengids 6 2026

In dit nummer onder andere:
- Test Soundbars
- Samen op reis: dit moet je weten voor je verzekering
- Vijf wél duurzame vissoorten, als alternatief voor makreel
- Test babyfoons
- Waar moet je alert op zijn bij datalekken en hoe beperk je de schade?
- Prijspeiling koffie
- Nieuw garantielabel
- Test blenders en staafmixers
- De vriendenhypotheek
- Dure vegan varianten
- De kracht van mediation
- Stekeligheden en nog veel meer!
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