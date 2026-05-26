Consumentengids 6 2026

In dit nummer onder andere:

Test Soundbars

Samen op reis: dit moet je weten voor je verzekering

Vijf wél duurzame vissoorten, als alternatief voor makreel

Test babyfoons

Waar moet je alert op zijn bij datalekken en hoe beperk je de schade?

Prijspeiling koffie

Nieuw garantielabel

Test blenders en staafmixers

De vriendenhypotheek

Dure vegan varianten

De kracht van mediation

Stekeligheden en nog veel meer!

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