icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Toon alle producten
Consumentengids 9 2025 met bol 1200x1200
Inkijkexemplaar

Consumentengids 9 2025

Type product
Als lid krijg je korting op boeken en e-books.
Ben je lid? Log in en je betaalt de ledenprijs. Wil je ook korting maar ben je nog geen lid? Word dan lid.
  • Onafhankelijk en advertentievrij tijdschrift
  • Gratis verzending

Product details

Losse gids (digitaal)

  • Publicatiedatum: 26 augustus 2025
  • Aantal pagina’s: 68
  • Bestandsformaat: PDF
  • Levertijd: direct

Samenvatting

In dit nummer onder andere:

  • Hoe gezond is kipfilet voor op brood?
  • Het succes van zelfstandige klinieken
  • Test vaatwasmiddelen
  • Hogere rentes met depositosparen
  • Hoe winkels je koopgedrag beïnvloeden met trucs
  • Test beveiligingscamera's
  • Dropshipping
  • Test wasdrogers
  • Greenwashing bestrijden
  • Klacht over een aankoop
  • Test printerinkt
  • Opgeknapte telefoons
  • Stekeligheden en nog veel meer!

De Consumentengids bij een lidmaatschap
Wist je dat de digitale Consumentengids inbegrepen is in bijna al onze lidmaatschappen? Je kunt alle edities online lezen en profiteert ook van veel andere voordelen.

 

 