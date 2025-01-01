Snijd zelf je groente, kies een goedkoop wasmiddel en geef je koelkast ook vakantie als je op reis gaat. In het boek 225 slimme bespaartips lees je hoe je gemakkelijk geld kunt besparen. Van manieren om zuiniger te rijden tot praktische energietips.

Natuurlijk bespaar je als je minder spullen koopt, maar ook als je kiest voor een betere kwaliteit. Want goedkoop is vaak echt duurkoop. De kans is ook groot dat je te veel betaalt voor de dagelijkse boodschappen. In dit boek lees je hoe je die uitgaven eenvoudig kunt verminderen. Kies bijvoorbeeld voor lokale seizoensproducten: die zijn goedkoper dan voedsel dat van ver komt of met veel energie is gekweekt. Met als fijn bijeffect dat je ook het milieu minder belast.

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