Pensioen lijkt vaak ingewikkeld en saai. Iets waar je liever niet te veel over nadenkt en dat je ‘later’ wel uitzoekt. Maar er is veel winst te behalen als je je er wél op tijd in verdiept. Het voordelige e-book Check je pensioen helpt je daarbij.

Je ontdekt stap voor stap hoe je pensioen in elkaar zit en wat je nu kunt doen om straks comfortabel te kunnen leven. Zodat je niet pas vlak voor je AOW-leeftijd wakker schrikt, maar op tijd kunt bijsturen. Dat geeft rust, overzicht en meer mogelijkheden voor later.

In dit e-book lees je onder meer:

Hoe het Nederlandse pensioenstelsel is opgebouwd

Waarom je pensioen vaak anders uitpakt dan je verwacht

Hoe je je pensioenoverzicht beter leert lezen

Hoe je zelf je pensioen kunt verbeteren

Welke keuzes je hebt als je met pensioen gaat

Waar je op moet letten bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

Details e-book bestelling:

Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book.

Je downloadlink blijft een half jaar actief. Je kunt het e-book maximaal 5 keer downloaden.

Het bestandsformaat van het e-book is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.

Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader. Dit programma is gratis te downloaden op de Adobe website.

Ook kun je het lezen op alle tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf's op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.



Lees meer over onze bestelprocedure en voorwaarden