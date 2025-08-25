Slim sparen

Nederlanders zijn fanatieke spaarders. We staan ook bekend als een volk wat houdt van kortingen en voordeeltjes. We stappen over naar een andere telefoonprovider of zorgverzekeraar om een paar tientjes per jaar te besparen. Maar van bank wisselen voor een hogere spaarrente? Dat doen we zelden. En daarmee doen we onszelf flink tekort.

Dit voordelige en praktische e-book laat zien hoe je meer uit je spaargeld haalt, zeker nu de spaarrente zo laag is.



Enkele onderwerpen die aan bod komen:

Waar krijg je de hoogste rente op je spaargeld?

Heeft het zin om je geld langer ‘vast’ te zetten?

Wat zijn aandachtspunten en risico’s bij sparen in het buitenland?

Hoe werkt de vermogensbelasting bij sparen?



Details e-book bestelling:

Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book.

Je downloadlink blijft een half jaar actief. Je kunt het e-book maximaal 5 keer downloaden.

Het bestandsformaat van het e-book is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.

Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader. Dit programma is gratis te downloaden op de Adobe website.

Ook kun je het lezen op alle tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf's op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.



Lees meer over onze bestelprocedure en voorwaarden