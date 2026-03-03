Handig in huis helpt je bij alles wat thuis misgaat of slimmer kan. Lees bijvoorbeeld hoe je je woonkamer groter kunt laten lijken en je spullen handig kunt opbergen. Maar ook hoe je met simpele trucjes een klemmende lade weer soepel krijgt, of een stroef stuk gereedschap weer bruikbaar.

Last van kwaaltjes? Van kater tot keelpijn, in dit boek vind je de remedies. Zelfs oma helpt soms een handje. Ook geven we veel schoonmaaktips, bijvoorbeeld voor vlekken door kauwgom, rode wijn of kaarsvet. En weet je wat je moet doen als de vlam in de pan slaat, een kolonne mieren je huis binnenwandelt of je koelkast onfris ruikt? Handig in huis geeft je de oplossingen.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

Slim omgaan met de ruimte in huis

Op een handige manier zelf klussen klaren

Oplossingen voor alledaagse kwaaltjes

Praktisch advies voor persoonlijke verzorging

Handige schoonmaaktrucs

Tips om voeding langer vers en lekker te houden

Eenvoudige, maar effectieve energiebespaartips



Details e-book bestelling:

Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book.

Je downloadlink blijft een half jaar actief. Je kunt het e-book maximaal 5 keer downloaden.

Het bestandsformaat van het e-book is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.

Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader. Dit programma is gratis te downloaden op de Adobe website.

Ook kun je het lezen op alle tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf's op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.



Lees meer over onze bestelprocedure en voorwaarden