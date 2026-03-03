Druk, druk, druk. Ons leven is vaak overvol en je komt tijd tekort voor alles wat je wilt doen op een dag. Het huishouden speelt hierdoor al snel een veel kleinere rol dan vroeger. Toch staat dit boek vol met tips over allerlei zaken die in en rond je huis spelen. Zodat je juist meer tijd en energie overhoudt om je op de wereld daarbuiten te kunnen richten. En met ‘huishouden’ bedoelen we niet alleen voor de hand liggende activiteiten als koken en schoonmaken.
Handig in huis helpt je bij alles wat thuis misgaat of slimmer kan. Lees bijvoorbeeld hoe je je woonkamer groter kunt laten lijken en je spullen handig kunt opbergen. Maar ook hoe je met simpele trucjes een klemmende lade weer soepel krijgt, of een stroef stuk gereedschap weer bruikbaar.
Last van kwaaltjes? Van kater tot keelpijn, in dit boek vind je de remedies. Zelfs oma helpt soms een handje. Ook geven we veel schoonmaaktips, bijvoorbeeld voor vlekken door kauwgom, rode wijn of kaarsvet. En weet je wat je moet doen als de vlam in de pan slaat, een kolonne mieren je huis binnenwandelt of je koelkast onfris ruikt? Handig in huis geeft je de oplossingen.
Onderwerpen die onder meer aan bod komen:
