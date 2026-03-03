icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten
Webwinkel Handig in huis 1200x1200
Inkijkexemplaar

Handig in huis

Druk, druk, druk. Ons leven is vaak overvol en je komt tijd tekort voor alles wat je wilt doen op een dag. Het huishouden speelt hierdoor al snel een veel kleinere rol dan vroeger. Toch staat dit boek vol met tips over allerlei zaken die in en rond je huis spelen. Zodat je juist meer tijd en energie overhoudt om je op de wereld daarbuiten te kunnen richten. En met ‘huishouden’ bedoelen we niet alleen voor de hand liggende activiteiten als koken en schoonmaken. 

Type product
Als lid krijg je korting op boeken en e-books.
Ben je lid? Log in en je betaalt de ledenprijs. Wil je ook korting maar ben je nog geen lid? Word dan lid.
  • Leden krijgen altijd korting op boeken en e-books
  • Gratis verzending

Product details

Boek

  • Publicatiedatum: 3 maart 2026
  • Verschijningsvorm: Boek
  • Aantal pagina’s: 128
  • ISBN: 978 905951 5871
  • Levertijd: 4 dagen

E-book

  • Publicatiedatum: 3 maart 2026
  • Aantal pagina’s: 128
  • Bestandsformaat: PDF
  • ISBN: 978 905951 5888
  • Levertijd: direct

Samenvatting

Handig in huis helpt je bij alles wat thuis misgaat of slimmer kan. Lees bijvoorbeeld hoe je je woonkamer groter kunt laten lijken en je spullen handig kunt opbergen. Maar ook hoe je met simpele trucjes een klemmende lade weer soepel krijgt, of een stroef stuk gereedschap weer bruikbaar. 

Last van kwaaltjes? Van kater tot keelpijn, in dit boek vind je de remedies. Zelfs oma helpt soms een handje. Ook geven we veel schoonmaaktips, bijvoorbeeld voor vlekken door kauwgom, rode wijn of kaarsvet. En weet je wat je moet doen als de vlam in de pan slaat, een kolonne mieren je huis binnenwandelt of je koelkast onfris ruikt? Handig in huis geeft je de oplossingen.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

  • Slim omgaan met de ruimte in huis
  • Op een handige manier zelf klussen klaren
  • Oplossingen voor alledaagse kwaaltjes
  • Praktisch advies voor persoonlijke verzorging
  • Handige schoonmaaktrucs
  • Tips om voeding langer vers en lekker te houden
  • Eenvoudige, maar effectieve energiebespaartips


Details e-book bestelling:

  • Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book. 
  • Je downloadlink blijft een half jaar actief. Je kunt het e-book maximaal 5 keer downloaden.
  • Het bestandsformaat van het e-book is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.
  • Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader. Dit programma is gratis te downloaden op de Adobe website.
    Ook kun je het lezen op alle tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf's op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.
     

Lees meer over onze bestelprocedure en voorwaarden