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Testjaarboek 2024 1200x1200
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Testjaarboek 2024

Op het Testoordeel van de Consumentenbond kun je bouwen. Daarom is het Testjaarboek al 35 jaar een waardevolle hulp bij je koopbeslissingen. 

In dit compacte naslagwerk staan de belangrijkste tests van het afgelopen jaar uit de Consumentengids, Gezondgids en Digitaalgids. Compleet met tabellen en predicaten. 

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Product details

Boek

  • Publicatiedatum: 14 november 2023
  • Verschijningsvorm: Boek
  • Aantal pagina’s: 336
  • ISBN: 978 905951 5420
  • Levertijd: 4 dagen

E-book

  • Publicatiedatum: 14 november 2023
  • Aantal pagina’s: 336
  • Bestandsformaat: PDF
  • ISBN: 978 905951 5437
  • Levertijd: direct

Samenvatting

Op het Testoordeel van de Consumentenbond kun je bouwen. Daarom is het Testjaarboek al 35 jaar een waardevolle hulp bij je koopbeslissingen. 

In dit compacte naslagwerk staan de belangrijkste tests van het afgelopen jaar uit de Consumentengids, Gezondgids en Digitaalgids. Compleet met tabellen en predicaten. 

Kritische en betrouwbare informatie over ruim 1500 producten en diensten: van activity trackers, luchtreinigers, appelmoes, koptelefoons en fietshelmen tot scheermesjes, matrassen en huisdierverzekeringen.

Details e-book bestelling:

  • Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book. 
  • Je downloadlink blijft een half jaar actief. Je kunt het e-book maximaal 5 keer downloaden.
  • Het bestandsformaat van het e-book is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.
  • Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader. Dit programma download je gratis op de Adobe website.
    Ook kun je pdf's lezen op alle tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf's op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.
     

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