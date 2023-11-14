Testjaarboek 2024

Op het Testoordeel van de Consumentenbond kun je bouwen. Daarom is het Testjaarboek al 35 jaar een waardevolle hulp bij je koopbeslissingen.

In dit compacte naslagwerk staan de belangrijkste tests van het afgelopen jaar uit de Consumentengids, Gezondgids en Digitaalgids. Compleet met tabellen en predicaten.

Kritische en betrouwbare informatie over ruim 1500 producten en diensten: van activity trackers, luchtreinigers, appelmoes, koptelefoons en fietshelmen tot scheermesjes, matrassen en huisdierverzekeringen.

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