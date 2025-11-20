Testjaarboek 2026

Op het Testoordeel van de Consumentenbond kun je bouwen. Daarom is het Testjaarboek al jaren een waardevolle hulp bij je koopbeslissingen.

In dit compacte naslagwerk staan de belangrijkste tests van het afgelopen jaar uit de Consumentengids, Gezondgids en Digitaalgids. Compleet met overzichtelijke tabellen.

Dit boek is een unieke uitgave met kritische en betrouwbare informatie over meer dan 1250 apparaten, producten en diensten: van beveiligingscamera’s, smartphones, televisies, bloeddrukmeters en e-bikes tot zonnebrandmiddelen, dweilsystemen en matrassen. Daarnaast ook nuttige informatie over de voor- en nadelen van producten en diensten en komen aspecten als veiligheid, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid aan de orde.

